احتقان شديدة في صفوف العاملين بمؤسسة سنيب لابراس الصحافة

شهدت مؤسسة » سنيب لابراس الصحافة اليوم » صباح اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 حالة احتقان شديدة في صفوف العاملين بها بسبب إستمرار السلطة في المماطلة وعدم الإيفاء بتعهداتها بصرف أجر شهر فيفيري خلافا لما تم إعلانه والوعد به في أكثر من مناسبة منذ نهاية الشهر المنقضي مما أدى إلى حالة من التشنج والاحتقان داخل المؤسسة
إن تكرار التأخير في صرف اجور ومستحقات العاملات والعاملين في دار لابراس الصحافة اليوم أخذ منعرجا خطيرا هذه المرة خصوصا بعد مقايضة وزارة المالية بصرف الأجور دون اعتبار المنح القانونية و هو ما يستشف منه وجود إرادة سياسية لضرب المؤسسة وتطويعها، فضلا عن التلاعب بقوت مواطنين عاملين بهذه المؤسسة والتنكيل بهم وتهديد مصدر رزقهم في هذه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة وما تبعها من تضخم وارتفاع مخيف للأسعار.
تحمل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المسؤولية كاملة للسلطة و تدعوها للتفاعل بالنجاعة و السرعة المطلوبين لتجنب مزيد تأزيم الوضع وتعريض حياة العاملين بالمؤسسة للخطر ولا يتم ذلك إلا بالصرف الفوري للأجور والمستحقات والإنطلاق فعليا في إنقاذ المؤسسة
عاشت سنيب لابراس الصحافة اليوم
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
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