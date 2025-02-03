احتجاجا على المسار القضائي المشبوه ، عبير موسي تقرر ملازمة الصمت أثناء محاكمتها

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عن عدد من القرارات خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين 3 فيفري 2025 أهمها التوقف عن المشاركة في المسار القضائي الخاص بملف عبير موسي ومقاطعة الدوائر الجنائية التي ستمثل أمامها المتهمة
كما قررت توجيه مراسة لرئيس فرع المحامين بتونس ومطالبته بعدم تكليف أي محامي في حال المطالبة بتسخير مباشر لفائدتها والقيام بتحركات بكافة المحاكم للإعلان عن هذه القرارات وسحب نيابات المحامين في الملفات المنشورة مع الاكتفاء بالطعون لاستعمالها في مسار التقاضي الدولي في مرحلة لاحقة
وأعلنت الهيئة أن عبير موسي قررت الاكتفاء بالحضور في الجلسات والتزام الصمت دون تقديم إجابات على أيّ من أسئلة القضاة مطالبة بنقل المحاكمات مباشرة على التلفزة الوطنية
وكشف رئيس هيئة الدفاع علي البجاوي خلال نقطة إعلامية للحزب الدستور الحر أن هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب عبير موسي اجتمعت على إثر الرسالة التي وجهتها موسي مؤخرا من داخل السجن للرأي العام الوطني وعاينت الخروقات التي تمت في ملفها وفق تعبيره وعدم احترام الإجراءات الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة مع المتهمة خاصة بصفتها المهنية كمحامية وفق تعبيره
وقال البجاوي إن قرارات الهيئة كانت احتجاجا على التعامل معها كهيئة صورية وشكلية دون الأخذ بعين الاعتبار مطالبها في الدفاع عن عبير موسي، وفق تعبيره