اجتنابا للكورونا والغنوشي قيس سعيد يقاطع صلاة العيد ؟

يوميات الحجر الصحي الموجه –اليوم الثاني و العشرون- الاثنين 25 ماي 2020
(اليوم الثاني لعيد الفطر المبارك 02 شوال 1441 / 25 ماي 2020)
هل تعليق صلاة العيد بسبب كورونا وراء المعايدة عن بعد بين الرئاسات الثلاث؟
أجرى السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب أمس الأحد 24 ماي 2020 إتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد . ووفق بلاغ صادر عن البرلمان « تبادل رئيس مجلس نواب الشعب مع رئيس الجمهورية التهاني بمناسبة العيد مُتمنيّان للشعب التونسي الخير والسلامة وتمّ التطرّق خلال المحادثة إلى الوضع العام بالبلاد والنجاح الذي تحققه تونس تدريجيا في مقاومة وباء كورونا » .كما تلقّى راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب يوم أمس الأحد 24 ماي 2020 إتصالا هاتفيا من السيّد الياس الفخفاخ رئيس الحكومة . صحيح أن وزارة الشؤون الدّينيّة كانت أعلمت في بلاغ صدر قبل العيد أنّه التزاما بالقرارات الحكومية ذات الصّلة المتعلقة بتعليق صلاة الجماعة، فقد تقرر استثنائيا تكليف الإطار المسجدي بأحد جوامع العاصمة بتأمين إقامة صلاة عيد الفطر لهذا العام يوم الأحد 1 شوال 1441هــ الموافق 24 ماي 2020، وقد تم نقلها حصريّا ومباشرة على القناة الوطنيّة الأولى والإذاعة الوطنيّة بداية من الساعة السابعة والنصف صباحا . وقد أرجعت وزارة الشؤون الدّينيّة هذا القرار الى الأوضاع الصحية المرتبطة بفيروس كورونا التي أجازت أداء هذه الصلاة بالبيوت فرادى أو جماعة وفق ما أجمع عليه أهل العلم، وبالطريقة التي جاءت ببيان سماحة مفتي الجمهوريّة: ركعتان بالفاتحة والسورة جهرا بلا أذان ولا إقامة ولا خطبة، ومن سنّتها التكبير في الركعة الأولى 7 تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام، ويُكبّر في الركعة الثانية 6 تكبيرات بما فيها تكبيرة القيام من الركعة الأولى. ويستحب أن يُقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة الشمس
واذا كانت الأمور تامة الوضوح بالنسبة لغياب الموكب الديني الرسمي الذي جرت العادة لأن يلتقي فيه رجالات الدولة فهل يفسر ذلك أيضا غياب لقاء ثلاثي بين الرئاسات الثلاث للمعايدة خاصة وأنه سبق لثلاثتهم الالتقاء بمناسبة افطار رمضاني تقول بعض التسريبات أنه تواصل لمدة ثلاث ساعات لكن لم يصدر عنه أي بلاغ رسمي . ومهما يكن من أمر فاننا نتوجه الى ثلاثتهم والى كافة الشعب التونسي باحر التهاني وأطيب الأماني آملين أن تكون تونس في أعيادها القادمة خالية من أي وباء وخاصة من الكورونا حتى يرى التونسيون والتونسيات رؤساءهم الثلاث وكبار رجالات ونساء دولتهم مجتمعين في موكب رسمي بمناسبة العيد
الرئيس سعيد للرئيس اوردغان : الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون الا سلميا وليبيا ليبيا
تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الإثنين 25 ماي 2020 مكالمة هاتفية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم له فيها التهاني باسمه وباسم الشعب التركي بمناسبة عيد الفطر المبارك. كما قدم رئيس الجمهورية تهانيه للرئيس التركي متمنيا أن يتجاوز الشعبان التونسي والتركي، والإنسانية جمعاء هذا الوضع الاستثنائي نتيجة جائحة كورونا التي انتشرت في كل أنحاء العالم و لم تستثن أحدا.
ومثلت المكالمة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية فرصة لتناول العلاقات بين البلدين والتعاون لا فقط في مواجهة هذه الجائحة بل في مختلف الميادين. وقد عبر رئيس الدولة عن شكره لتركيا على ما قدمته لتونس من مساعدات . و على صعيد آخر تطرق رئيس الجمهورية إلى الوضع في فلسطين مؤكدا على ضرورة أن تكون الردود في مستوى انتظارات ألأمة لا أن تكون مجرد ردود شكلية في مواجهة القضم المتواصل للأراضي الفلسطينية في ظل هذا الوضع . كما تعرض الرئيس قيس سعيد في مكالمته مع نظيره التركي إلى الوضع في ليبيا وشدد على أن الحل لا يمكن إلا أن يكون في إطار الشرعية الدولية و لا يمكن إلا أن يكون سلميا وليبيا ليبيا. وذكر بأن تونس هي من أكثر الدول تضررا من الوضع الحالي على كل الأصعدة. كما جدد تذكيره بأن القضية الليبية هي من أولى اهتمامات التونسيين لأن تونس و ليبيا شعب واحد.
الوضعية الوبائية في المهدية
أمن الفريق الطبي المكلف بمتابعة الحالة الصحية المرتبطة بفيروس ” كورونا ” بالمهدية، صباح اليوم الاثنين25 ماي، مغادرة 191 من بين 195 مقيما بأحد مراكز الحجر الصحي الإجباري، بعد أن أتموا مدة التمديد بسبعة أيام في فترة الحجر الصحي الضرورية. وأكد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية سمير لحول، في تصريح إعلامي أنه سيتم الإبقاء على ثلاثة أشخاص بمركز معزول رغم صدور نتائج تحاليلهم السلبية، وذلك بعد التفطن لمصاب جديدة كانوا من بين مخالطيه، وأشار إلى أن هذا الأخير تم نقله إلى مركز كوفيد+ بالمنستير.وأشار لحول إلى أن عملية التمديد اتخذت بعد كشف إصابة بفيروس كورونا المستجد لشخص مقيم بين المجموعة المذكورة وهو أصيل ولاية صفاقس ويقيم، منذ اكتشاف إصابته، بقسم كوفيد 19 بالمنستير.
الوضعية الوبائية في صفاقس
اكدت الادارة الجهوية للصحة بصفاقس في بلاغ لها، اليوم الاثنين، حول تطور الوضع الوبائي بصفاقس أنه بتاريخ 24 ماي 2020، لم تسجل أي إصابة محلية جديدة منذ 35 يوما. وقد تم تسجيل عدد 01 إصابة جديدة وافدة لمواطن أصيل صفاقس من ضمن الذين تم إجلاؤهم ووضعهم في مركز صحي إجباري خارج ولاية صفاقس ليبلغ العدد الجملي للحالات المؤكدة اصابتهم مخبريا بفيروس كورونا 38 شخصا . ويستقر عدد المتعافين الى 29 شخصا. و يرتفع عدد حالات الإصابة التي لا تزال حاملة للفيروس إلى 04 شخصا وكلهم في حالة صحية مستقرة (عدد 2 حالة بالحجر الصحي الاجباري بصفاقس و02 حالة خاضعة للحجر الصحي الاجباري خارج ولاية صفاقس ) دون تسجيل أي حالات وفاة جديدة، ليستقر العدد على 05 وفيات. هذا، وأكدت الادارة الجهوية للصحة أن الوضع الوبائي مطمئن لكن يستوجب مزيد اليقظة والحذر لتفادي كل ارتداد أو انتكاسة وذلك باحترام قواعد حفظ الصحة والسلامة والوقاية من العدوى بمرض كورونا المستجد وذلك بالتباعد الجسدي وتجنب التجمعات وارتداء الكمامات والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون عديد المرات في اليوم.
مسيرة احتجاجية في بنزرت تحت شعار » بنزرت تنتفض » ومخاوف من عدوى الكورونا
شهدت الاثنين 25 ماي، مدينة بنزرت مسيرة احتجاجية تحت شعار « بتزرت تنتفض » انطلقت من وسط المدينة وجابت شوارع الجهة مرورا بمقر البلدية وصولا إلى مقر الولاية رافعين شعارات تطالب بالتشغيل والتنمية و تأخر إنجاز ملعب 15 أكتوبر لكرة القدم وتعطل عديد المشاريع التنموية الجهوية وتعتبر بنزرت مدينة منكوبة ومنسيّة سواء من السلطة المركزية أو الجهوية . وعقب المسيرة السلمية أصر عدد من الشبان على التوجه لمحيط مفترق بلقايد حسين بشارع الحبيب بورقيبة القريب من مركز أمن المدينة، « والقيام بأعمال شغب بالمنطقة، ورشق أعوان الأمن بالحجارة وإشعال عجلة مطاطية، مع غلق الطريق قبل أن تتوقف أمام مدخل الجسر المتحرك من جهة مدينة بنزرت، ما تسبب في اكتظاظ مروري بالمكان وعطل حركة سير مختلف العربات والسيارات لحوالي 45 دقيقة، باستثناء مرور سيارات الإسعاف على الجسر، وفق ما عاينه مراسل « وات » بالجهة. وأضاف أنه « رغم توخي المصالح الأمنية لسياسة ضبط النفس في معالجة الأحداث، واصلت المجموعة اعتداءاتها، الأمر الذي اضطرها لاستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وإعادة حركة السير لطبيعتها بالمكان، وحماية خاصة المنشآت المهنية الحيوية المتواجدة بالقرب من مسرح الأحداث »، وفق روايته . وقد تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على عدد من المشاركين في هذه الأحداث، و لا تزال العملية متواصلة إلى حدود الثامنة من مساء اليوم الاثنين، حسب نفس المصدر. يشار إلى أن المسيرة، تمت الدعوة اليها عبر موقع التواصل الاجتماعي « الفيسبوك » ولم نتمكن من معرفة القوى السياسية أو المدنية التي تقف وراء هذا التحرك.
منظمة الصحة العالمية تعلق « موقتا » التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين
أعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين أنها علقت « موقتا » التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين والتي تجريها مع شركائها في دول عدة، وذلك في إجراء وقائي وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن هذا القرار يأتي بعد نشر دراسة الجمعة في مجلة « ذي لانسيت » الطبية اعتبرت أن اللجوء إلى الكلوروكين أو مشتقاته مثل هيدروكسي كلوروكين للتصدي لكوفيد-19 ليس فاعلا وقد يكون ضارا
الوضع الوبائي في بريطانيا
سجلت بريطانيا، الإثنين، 121 وفاة بفيروس كورونا، لترفع الحصيلة إلى 36 ألفا و914. وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 261 ألفا و184، إثر تسجيل 1625 حالة جديدة. وأضافت أنها أجرت 73 ألفا و726 اختبار كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 3 ملايين و532 ألفا و634.
الوضع الوبائي في فرنسا : وفيات كورونا ترتفع إلى 28 ألفا و432 إثر تسجيل 65 حالة جديدة
وفق تقرير لقناة فرانس 24 ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في فرنسا، إلى 28 ألفا و432، إثر تسجيل 65 حالة جديدة. وذكرت مؤسسة الصحة العامة الفرنسية، الإثنين، أن الاصابات بالفيروس ارتفعت إلى 219 ألفا و437، إثر تشخيص 358 حالة جديدة. وأضافت أن 16 ألفاً و798 شخصا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 1609 في وحدات العناية المركزة. وأشارت إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 65 ألفا و199 إثر تسجيل 609 حالة شفاء جديدة.
الوضع الوبائي العالمي ليوم الاثنين 25 ماي 2020
حتى مساء الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 5 ملايين و557 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 348 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و333 ألفا، وفق موقع « Worldometer ».
تونس-اريانة سهرة الاثنين (اليوم الثاني للعيد) 25 ماي 2020
الدكتور حبيب القزدغلي