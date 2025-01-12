اجتماع لوزراء خارجية دول عربية وأوروبية في الرياض لمناقشة الوضع في سوريا

تستضيف العاصمة السعودية، الرياض، الاجتماع العربي الدولي بشأن سوريا، اليوم الأحد، بمشاركة وزراء خارجية دول عربية وأوروبية، في أول قمة من نوعها بشأن سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد الشهر الماضي
ووصل وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى الرياض مساء السبت، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية « واس »، كما تشهد القمة حضور وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات وقطر والبحرين والعراق والأردن
وقال مسؤول سعودي لوكالة فرانس برس السبت إن قمة الأحد ستكون على جلستين؛ الأولى على مستوى الدول العربية، والثانية بمشاركة أوسع تشمل تركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة
وتشارك في الاجتماع دول مجلس التعاون الخليجي ولجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، التي تضم كلاً من مصر ولبنان والأردن والعراق، بالإضافة إلى مشاركة الولايات المتحدة، وفرنسا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، والجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بحسب وسائل إعلام سعودية
وأضاف المسؤول السعودي الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المحادثات ستركز « على سوريا بشكل عام » بما يشمل دعم الإدارة الجديدة ورفع العقوبات المحتمل