اتهامات حقوقية و أممية لإسرائيل بأن ممارساتها في حرب غزة تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية وترقى إلى جريمة حرب

خلال يوم واحد، يوم الخميس، صدر تقريران أحدهما عن الأمم المتحدة والآخر عن منظمة « هيومن رايتس ووتش » المعنية بحقوق الإنسان، يتهمان إسرائيل بارتكاب ممارسات خلال حرب غزة : « تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية »، وترقى إلى « جريمة حرب ». ولم يصدر تعليق من إسرائيل حتى اللحظة على أي من التقريرين
فقد اعتبرت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة الخميس أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة « تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية »، متهمة إسرائيل بـ »استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب »
صدر التقرير عن اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة
وفي هذا التقرير الجديد الذي يغطى الفترة من هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر عام 2023 حتى جويلية 2024، أشارت اللجنة إلى : سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا
وقالت اللجنة : من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من النداءات المتكررة للأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة
وأفادت اللجنة التي تحقق منذ عقود في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على الحقوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأن : سياسات إسرائيل وممارساتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية
وأكدت أن إسرائيل : استخدمت التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وفرض عقاب جماعي على الفلسطينيين
كما حذّر تقييم مدعوم من الأمم المتحدة نهاية الأسبوع من أن المجاعة باتت وشيكة في شمال غزة
ووثق التقرير الصادر الخميس كيف أدت حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة إلى تدمير الخدمات الأساسية والتسبب في كارثة بيئية ذات آثار صحية دائمة