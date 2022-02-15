اتفاق تونسي/إيطالى يقضي بإرجاع النفايات إلى مصدرها

تم يوم الجمعة 11 فيفري 2022 ابرام اتفاق تعاون مؤسساتي بين الجانبين التونسي والايطالي يقضي بإرجاع النفايات الايطالية إلى مصدرها، بعد أن تم توريدها إلى تونس بطريقة غير قانونية
و يمثل هذا الاتفاق تتويجا للمسار التفاوضي الذي انطلق منذ سنة 2020 وللجهود التي بذلتها مختلف الأطراف التونسية والايطالية المتدخلة، ولاسيما ما أثمرته زيارة وزير الخارجية الإيطالي إلى تونس من نتائج إيجابية وكذلك استكمال المسار القضائي بالمحاكم الايطالية وإدانة الأطراف المتورطة في هذه القضية
و يقضي هذا الاتفاق المبرم بين وزارة البيئة ومقاطعة كمبانيا الايطالية في مرحلة أولى بإعادة تصدير 213 حاوية بصفة حينية يوم 19 فيفري 2022، ثم مواصلة المشاورات لتصدير النفايات المتبقية من الحريق الذي نشب بمستودع الشركة الموردة لهذه النفايات
و تود وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بهذه المناسبة أن تتقدم بالشكر لكل الأطراف المتدخلة والتنويه بدورها الفعال في إيجاد حل لهذه القضية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة البيئة وسفارتي كل من تونس بروما وإيطاليا بتونس علاوة على مختلف مكونات المجتمع المدني، كل في اختصاصه ومجالات تحرّكه
وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج