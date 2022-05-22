اتحاد الفلاحين يُلغي إقالة عبد المجيد الزار

ان المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المجتمع اليوم السبت 21 ماي 2022 بمقر المنظمة الفلاحية في دورة استثنائية بناء على طلب كتابي ممضى من قبل أكثر من نصف الاعضاء لتدارس مستجدات الوضع الراهن الذي يعيشه الاتحاد
اذ ياسف لمحاولة بعض الغرباء اقتحام المقر عنوة ومنع انعقاد الجلسة مما اضطر لعقدها عن طريق تقنية التواصل عن بعد فانه
– يؤكد تمسكه بالشرعية ووجوب احترام النظامين الاساسي والداخلي للاتحاد والاحتكام للقانون والمؤسسات. كما يذكر بان التداول على المسؤوليات داخل هياكل المنظمة يقتضي الالتزام بالقوانين الواردة في هذين النظامين بعيدا عن أي اختراق او تجاوز
– يعتبر الجلسة التي عقدها البعض من اعضاء المجلس يوم الإربعاء 18 ماي 2022 باطلة كما ان الدعوة اليها و مخرجاتها خيانة للامانة وحركة انقلابية عبثية ومحاولة لاقانونية كشفت عن اطماع في التموقع وخدمة اجندات مفضوحة
– يقررالتقليص في الاجال الزمنية لتجديد الهياكل وعقد المؤتمر الوطني خلال شهر جانفي 2023
– ياسف لحدوث مثل هذه الازمة المفتعلة في وقت كان فيه من الاجدر ان تبذل الجهود وتتوجه الاهتمامات وتعطى الاولوية لانقاذ منظومات انتاجنا من الاخطار المحدقة بها والتخفيف من متاعب الفلاحين والبحارة والتحضير المحكم لمواسم الحصاد والجني
عاش الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حرا ومستقلا وقلعة حصينة وشامخة لنضالات الفلاحين والبحارة
بيان المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المجتمع يوم السبت 21 ماي 2022