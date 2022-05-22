اتحاد الفلاحين يُلغي إقالة عبد المجيد الزار

22/05/2022 |

ان المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المجتمع اليوم السبت 21 ماي 2022 بمقر المنظمة الفلاحية في دورة استثنائية بناء على طلب كتابي ممضى من قبل أكثر من نصف الاعضاء لتدارس مستجدات الوضع الراهن الذي يعيشه الاتحاد 

اذ ياسف لمحاولة بعض الغرباء اقتحام المقر عنوة ومنع انعقاد الجلسة مما اضطر لعقدها عن طريق تقنية التواصل عن بعد فانه

يؤكد تمسكه بالشرعية ووجوب احترام النظامين الاساسي والداخلي للاتحاد والاحتكام للقانون والمؤسسات. كما يذكر بان التداول على المسؤوليات داخل هياكل المنظمة يقتضي الالتزام بالقوانين الواردة في هذين النظامين بعيدا عن أي اختراق او تجاوز

يعتبر الجلسة التي عقدها البعض من اعضاء المجلس يوم الإربعاء 18 ماي 2022 باطلة كما ان الدعوة اليها و مخرجاتها خيانة للامانة وحركة انقلابية عبثية ومحاولة لاقانونية كشفت عن اطماع في التموقع وخدمة اجندات مفضوحة

يقررالتقليص في الاجال الزمنية لتجديد الهياكل وعقد المؤتمر الوطني خلال شهر جانفي 2023

ياسف لحدوث مثل هذه الازمة المفتعلة في وقت كان فيه من الاجدر ان تبذل الجهود وتتوجه الاهتمامات وتعطى الاولوية لانقاذ منظومات انتاجنا من الاخطار المحدقة بها والتخفيف من متاعب الفلاحين والبحارة والتحضير المحكم لمواسم الحصاد والجني

عاش الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حرا ومستقلا وقلعة حصينة وشامخة لنضالات الفلاحين والبحارة

بيان المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المجتمع يوم السبت 21 ماي 2022