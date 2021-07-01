اتحاد الصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية يدين بشدة الاعتداءات بالعنف التي تعرضت لها عبير موسي و وسام الشعري

يدين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشدة الاعتداءات بالعنف التي تعرضت لها السيدة عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر الحزب الدستوري الحر الصفحة الرسمية بمجلس نواب الشعب وزميلها السيد وسام الشعري يوم الأربعاء 30 جوان 2021 في رحاب المجلس
وأن الاتحاد إذ يعرب عن تضامنه مع السيدة عبير موسي ومع زميلها، فإنه يعتبر أن هذه الاعتداءات ممارسة خطيرة جدا لا يمكن السكوت عنها، ويدعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف مسلسل العنف المادي واللفظي الذي أصبح يشهده البرلمان بشكل متكرر مما تسبب في الإساءة إلى صورة بلادنا
ويهيب الاتحاد بأعضاء مجلس نواب الشعب تجنب خطابات الكراهية والعنف وأي ممارسة تزيد في حالة الاحتقان التي تعرفها بلادنا التي تواجه وضعا صحيا واقتصاديا واجتماعيا وماليا كارثيا وغير مسبوق من المفروض أن تعمل كل القوى مهما كانت اختلافاتهم على تجاوزه وإيجاد الحلول له
بيان صادر يوم الخميس 1 جويلية 2012