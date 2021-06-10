اتحاد الشّغل يندّد باعتداءات ميليشيات فتحي العيوني على إذاعة « شمس.فم » و يحمل الحكومة مسؤولية ذلك

على إثر إقدام مجموعة مدفوعة من رئيس بلدية الكرم على محاصرة إذاعة “شمس أف أم” لأنّها مكّنت مواطنا صاحب محلّ تجارة من كشف تعدّي أعوان بغير الزي الرسمي على محلّه، ورغم الحرفية التي أبداها مقدّم برنامج “الماتينال” الصحفي حمزة البلّومي وتمكينه رئيس البلدية من حقّ الردّ فلم يتوان هؤلاء على الاعتداء على هذه المؤسّسة الإعلامية وعلى بعض العاملين فيها
وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل
يندّد بهذا الاعتداء الهمجي الذي تعرّض له العاملون بالإذاعة
يعتبر هذا الاعتداء تكريسا لعقلية الاستهتار بالقانون والاستقواء على الأشخاص والهيئات والمؤسّسات وينذر بتصاعد موجة العنف التي تقف وراءها أحزاب وعصابات معادية للحرّيات والحقوق
يحمّل الحكومة مسؤوليّتها في تتبّع المعتدين ومحاسبتهم ويدعو إلى وضع حدّ للعربدة والتطاول على القانون
الأمين العام
نورالدين الطبّوبي