اتحاد الشغل يقرّر تقديم قضية استعجالية ضد أنصار الدستوري الحر

إنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد اليوم السبت 27 ماي 2023 بصفة طارئة على إثر محاولة أنصار الحزب الدستوري الحرّ ورئيسته اقتحام مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل والاعتداء على أعوانه، يعبّر عن
استنكاره لهذا الاعتداء السافر الذي يحمل عداءً وحقدا دفينا للاتحاد العام التونسي للشغل وللعمل النقابي المستقلّ
تنديده بالشعارات التي رفعتها هذه العصابة الدستورية ضدّ المنظّمة وقيادتها والتي لا تختلف في شيء عن الشعارات نفسها التي رفعتها ما تسمّى “روابط حماية الثورة” عند اعتدائها الهمجي على ساحة النضال بمقرّ الاتحاد الأصلي بنهج محمد علي الحامي في ذكرى اغتيال مؤسّس المنظّمة الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشّاد يوم 4 ديسمبر 2012
استغرابه من وصول المعتدين إلى بهو مقرّ الاتحاد أمام مرأى ومسمع القوّات الأمنية
اعتزازه بوقفة أعوان الاتحاد رجالا ونساءً والنقابيات والنقابيين الذين هبّوا على عجل للذود عن مقرّ منظّمتهم ونجاحهم في التصدّي لهجمة الميليشيات التي ما زالت تحنّ إلى ممارسات النظام البائد
تثمينه لالتحاق العديد من أصدقاء الاتحاد من مكوّنات المجتمع المدني الديمقراطي لمساندة أبناء الاتحاد
ويقرّر المكتب التنفيذي الوطني تقديم قضية استعجالية لدى السلط القضائية لمحاسبة المعتدين ويدعو كافّة النقابيات والنقابيين لليقظة والتجنّد للدفاع عن منظّمة حشّاد وعن استقلاليتها
عاشت منظّمة حشّاد العظيمة
عاشت وحدة الشغّالين بالفكر والساعد
دام الاتحاد العام التونسي للشغل نصيرا لكلّ القضايا العادلة
ومتصدّيا إلى أعداء الوطن والحرية
الأمين العام بالنيابة
فاروق العيـــاري