اتحاد الشغل يعرب عن قلقه العميق من هيمنة الخطاب الشعبوي التجييشي القائم على الشعارات الفارغة

في اللائحة الصادرة عن اجتماع الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل
1️⃣الموقف من الحريات في تونس
أعرب الاتحاد عن قلقه العميق إزاء تصاعد الانغلاق السياسي في البلاد، مشيرًا إلى « تفرد السلطة بالرأي، وإقصاء الآخرين، وهيمنة الخطاب الشعبوي التجييشي القائم على الشعارات » دون إنجازات ملموسة. وندد البيان بشدة بالتعديات المستمرة على الحريات العامة والنقابية، معتبرًا أن استهداف منظمات المجتمع المدني، مثل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والمحاكمات الكيدية ضد النقابيين والصحفيين والمحامين والمدونين تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان
وأشار البيان إلى المرسوم عدد 54، واصفًا إياه بأنه « مكمم للأفواه » وضارب لحرية التعبير والاحتجاج. كما طالب الاتحاد بإطلاق سراح مساجين الرأي، وضمان محاكمات عادلة لمن اقترف جرائم ضد الوطن، مع تأكيده على ضرورة عدم الإفلات من العقاب. وفي هذا السياق، أدان الاتحاد الاحتجاز غير القانوني للنقابي الصنكي الأسودي، الكاتب العام للاتحاد الجهوي بالقصرين، وطالب بإطلاق سراحه فورًا، إلى جانب إعادة نقابيين آخرين إلى وظائفهم بعد طردهم أو نقلهم التعسفي في قطاعات مثل العدل والثقافة
2️⃣الموقف من التحديات الاقتصادية
انتقد الاتحاد بشدة غياب سياسة اقتصادية واجتماعية واضحة من الحكومة، مما أدى إلى « تدهور وضع المؤسسات الاقتصادية وانهيار المرفق العمومي »، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وخدمات النقل. وأشار إلى انهيار المقدرة الشرائية للتونسيين نتيجة ضعف الأجور، التضخم، رفع الدعم، ونقص المواد الأساسية. كما استنكر البيان سياسات تجريم الإدارة التونسية وإقصاء الكفاءات، مما دفع الآلاف إلى الهجرة أو الاستقالة
وطالب الاتحاد بتكريس الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات عاجلة في الوظيفة العمومية والقطاع العام لتطبيق الاتفاقيات المبرمة ومراجعة الأجور. كما رحب ببدء التفاوض في القطاع الخاص، مع التأكيد على ضرورة أن تكون هذه المفاوضات شاملة ومجزية. وأكد الاتحاد تمسكه بتعديل تشريعات العمل لضمان حقوق عادلة للعمال، خاصة في القطاعات التي تعاني من التشغيل الهش، مثل الشؤون الدينية
كما دعا البيان النقابي إلى : التهيؤ لمجابهة كل التداعيات المنجرة عن تعديل مجلة الشغل الأخير
وفي سياق الأمن الطاقي، اعتبر الاتحاد هذه المسألة استراتيجية، داعيًا إلى التراجع عن الإجراءات الحكومية التي تشجع الاستثمار الأجنبي على حساب المرفق العمومي، ومطالبًا بالاعتماد على الاستثمار العمومي عبر الشركة التونسية للكهرباء والغاز
3️⃣الدفاع عن الحق النقابي
أشاد البيان بالإضرابات والاعتصامات التي خاضتها القطاعات المختلفة دفاعًا عن الحق النقابي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، داعيًا إلى مواصلة النضال لضمان مكاسب العمال. كما ثمن الاتحاد جهود المكتب التنفيذي في رفع الانتهاكات ضد النقابات إلى منظمة العمل الدولية، مؤكدًا استمراره في الدفاع عن الحق في الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي محليًا ودوليًا
4️⃣الموقف من القضية الفلسطينية
لم يغفل البيان القضايا الدولية، حيث أدان الاتحاد حرب الإبادة التي يشنها « الحلف الصهيو-أمريكي » على الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى وقف المجازر وفتح المعابر ومحاكمة مجرمي الحرب. كما جدد الاتحاد مطالبه بسن قانون تونسي يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني