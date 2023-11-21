اتحاد الشغل يستغرب من إيقاف النقابيين ويعتبره هرسلة لهم و إمعانا في استهداف الاتحاد

إنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 بصفة طارئة برئاسة الأخ الأمين العام نورالدين الطبوبي وذلك على إثر إيقاف الأخ يوسف العوادني (الصورة أعلاه) الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والإخوة حاتم الزغب عضو الجامعة العامة للنقل وأشرف المكني وسليمان القروي عضوي النقابة الأساسية لشركة سونوتراك للنقل البحري بقرقنة وذلك مساء 20 نوفمبر 2023 بعد استنطاقهم في مقرّ الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة
ا
يستغرب من عملية الإيقاف التي لا تتماشى مع الأسباب التي دعي إليها الإخوة إلى التحقيق باعتباره خلافا عاديا لا يرتقي إلى التهم الموجّهة “تكوين وفاق من أجل الإضرار بالمصلحة العامّة” ويحدث في كلّ مرافق النقل العمومي ويؤكّد أنّ الإعلان عن إيقاف الإخوة النقابيين من طرف قناة تونسيّة خاصّة قبل انتهاء الأبحاث دليلا على الصبغة السياسية التي تحفّ بهذا الملفّ ويحذّر من تدخّل عديد الأطراف وعلى رأسهم السلطة التنفيذية لتوتير وإرباك الأوضاع ومحاولة توجيه القضاء للتنكيل بالنقابيين وترهيبهم
يؤكّد أنّ هذا الإيقاف هو إمعان في استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل وحصار لإحدى أهمّ قلاع المنظّمة “جهة التأسيس وزعمائها” والتي قدّمت عشرات الشهداء في إضراب 4 و5 أوت 1947 ونعتبر ذلك مواصلة لسياسة ضرب الحقّ النقابي المضمّن في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية وفي دستور الجمهورية التونسية
يُدين تواصل هرسلة النقابيين وفبركة القضايا الكيدية ضدّهم منذ أكثر من سنة والتي طالت نقابيي النقل وشركة تونس للطرقات السيارة والإطارات المسجدية والثقافة والتعليم والتجارة وآخرهم نقابيي صفاقس محاولة لإرباك المنظّمة والحيلولة دون القيام بمهامها الوطنية والاجتماعية
يطالب بإطلاق سراح الموقوفين فورا وحفظ كلّ القضايا الكيدية الأخرى ويدعو الهيئة الإدارية الوطنية للانعقاد لتدارس تطوّرات الأحداث واتّخاذ كلّ القرارات المناسبة دفاعا عن الحقّ النقابي وعن مناضليه ويحثّ كافّة النقابيين إلى اليقظة والتجنّد للدفاع عن المنظّمة واستقلاليّتها
تونس، في 21 نوفمبر 2023
الأمين العام
نورالدين الطبوبي
بيــــان