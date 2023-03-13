اتحاد الشغل يستغرب التعتيم المريب للدوائر الحكومية عن ملفّ التفاوض مع صندوق النقد الدولي

إنّ الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العامّ التونسي للشغل المجتمعة برئاسة الأخ نورالدين الطبوبي الأمين العام، اليوم 13 مارس 2023 بجزيرة قرقنة مهد المؤسّسين والروّاد، وبمناسبة إحياء ذكرى عزيزة علينا، ذكرى رحيل الزعيم الحبيب عاشور، وفي بادرة لتفعيل دور الجهات وإشعاعها ولتقييم مسار النضالات الجهويةّ والقطاعيةّ ولتدارس الوضع العام واستعراض المستجدّات
تكبر عاليا التجمّعات والمسيرات السلمية الحاشدة التي انتظمت في كلّ جهات البلاد وتمّت بكامل المسؤولية والالتزام والتي عبّر فيها الشغّالون والنقابيون بطواعية عن التفافهم حول منظّمتهم الاتحاد العام التونسي للشّغل وأكّدوا بوعي تبنيهم لسياساته ومواقفه الرافضة للاستبداد والمدافعة عن الحقوق والحرّيات وفي مقدّمتها الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والمناهضة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاّشعبية التي تنتهجها حكومة الرئيس والتي عمّقت تدنّي الخدمات الاجتماعية الحيوية كالتعليم والصحة والنقل وغيرها وستزداد استفحالا بعد التخفيض بأكثر من الثلث باب الدعم في ميزانية 2023
تتوجّه بالشكر إلى عموم الشعب وإلى المنظّمات والجمعيات والقوى السياسية التي شاركت بتلقائية في هذه المسيرات واحترمت مقرّرات الاتحاد وساندته فيما اتخذه من قرارات تهدف إلى إبلاغ صوت التونسيات والتونسيين موحّدا قويّا واضحا ضدّ الانتهاكات والتعدّي على الحرّيات واستمرار السياسات الفاشلة التي تتلاعب بقوت الشعب وبمستقبل الأجيال والخاضعة لإملاءات الدوائر المالية العالمية
تحيّي المسؤولات والمسؤولين النقابيين الذين عبّروا عن تضامنهم مع الاتحاد سواء عبر قدومهم إلى تونس ومشاركتهم في بعض التظاهرات الجهوية أو بتجشم عناء التنقلّ ليتمّ ترحيله من المطار، كما نشكر المنظّمات النقابية في أنحاء العالم التي عبرّت عن مساندتها للاتحاد وللحركة النقابية التونسية وجسّمت بذلك التضامن النقابي العالمي في أجلى مظاهره ونشكر تصميمها على متابعة إسناد الاتحاد ضدّ الهجمة المسلطّة عليه وتندّد في نفس الوقت بما لحق الأصدقاء النقابيين من الاتحاد الأوربي للنقابات ومن النقابات الإسبانية من قرارات تعسّفية وغير قانونية وتستنكر تعالي أصوات بعض أبواق السلطة الجدد المهللّة بترحيل النقابيين ناكرة على النقابيين حقهّم في التضامن والتآزر أمام هجمة رأس المال والحكومات المستبدّة
تدين حملات التشهير والتشويه والتجييش ضدّ الاتحاد وقياداته التي تقوم بها جهات من أنصار السلطة وآخرها الخطاب المتشنّج لوزير الدّاخلية يوم 7 مارس في ذكرى ملحمة بن قردان الوطنية، وتحمّل الرئيس مسؤولية ما ينجرّ عن هذا التحريض من عنف لفظي يكون عادة مقدّمة للعنف المادّي وللتصفيات وتستغرب صمت النيابة إزاء هذه الانتهاكات وميلها إلى الانتقاء عند فتح الأبحاث بحسب الولاءات وتطالبها بإنفاذ القانون وتولّي القضايا المجمّدة التي رفعها الاتحاد سواء كانت ضدّ المعتدين على مقرّه المركزي في 4 ديسمبر 2012 أو ضدّ بعض أبواق السلطة ممن احترفوا التشويه والمغالطة والقذف والإساءة للغير وينصّبون أنفسهم ناطقين رسميين باسم وزارة العدل وتصدر عنهم كلّ الأخبار والمعطيات بما فيها التي تنتهك المعطيات الشخصية للمواطنين
تجدّد تنديدها باعتقال الأخ أنيس الكعبي على خلفية ممارسته حقّ الإضراب وتطالب بالإفراج عنه وحفظ القضية الملفّقة ضدّه، وتجدّد مساندتها لأبناء النقل الذين تمّ تلفيق تهم كيدية ضدّهم من قبل وزير النقل وتعوّل على استقلال القضاة وعدم خضوعهم للتعليمات وعلى ضميرهم في طي صفحة تهمة ملفّقة ضدّ عمّال دافعوا عن أجورهم وعن استحقاقاتهم المهنية بسلمية وتحضّر ووفق القانون. كما تطالب الحكومة بفتح ملفّ الانتهاكات والمظالم التي يمارسها وزير الشؤون الدينية الذي يعمد إلى حملة تنكيل ضدّ النقابين بالعزل والنقل التعسّفية والخصم من الأجور
تذكّر بأنّ الاتحاد كان من الأوائل المتمسّكين بالمحاسبة ومن الذين اعتبروا أنّ خطوات المصالحة المتبّعة من قبل السلط المتعاقبة إنمّا هي تجيير للفساد والإرهاب وتأصيل لهما، وتعتبر أنّ المحاسبة الحقيقية تأتي على قاعدة إعلاء سلطة القانون وإقامة العدل واحترام حقوق المتهّم في محاكمة عادلة ونبذ التشفّي وتؤكّد تمسّكها بمبدأ قرينة البراءة وتدعو النيابة العمومية والقضاء عموما إلى فتح جدّي لملفّات التسفير والاغتيالات والإرهاب والرش وعدم تفتيتها إلى قضايا فرعية لطمس الحقائق كما كان معمولا به منذ سنوات في الأروقة الموازية للمحاكم
تسجّل عجز الحكومة عن التدخّل لوقف التهاب الأسعار وتزايد الاحتكار وعدم قدرتها عن وقف تدهور المقدرة الشرائية للأجراء وعموم الشعب وتدين صمتها إزاء تصاعد المضاربة بقوت المواطنين عبر تعميق تعفين مسالك التوزيع وتوسّع دائرة التهريب
تدين التفاف الحكومة على حقوق الشغّالين عبر التنكّر للاتفاقيات المبرمة سواء ما تعلقّ بتطبيق اتفاقية 6 فيفري أو ما ارتبط بتنفيذ اتفاقية الزيادة في أجور أعوان القطاع العام أو بتعطيل الحوار الاجتماعي، وتطالب بالتطبيق الفوري لكلّ الاتفاقيات وبإلغاء المنشور السيّء الذكر عدد 21 وتجدد مساندتها لكلّ القطاعات في نضالاتها من أجل تحقيق مطالبها المشروعة
تدعو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى الالتزام باتفاق الزيادات في الأجور لعمال القطاع الخاص الممضى يوم غرة جانفي 2022 وذلك عبر إمضاء الملاحق التعديلية المتبقية والشروع في التفاوض حول الجوانب الترتيبية المضمنة في الاتفاقيات القطاعية المشتركة وخاصة الترفيع في قيمة الدرجة
تستغرب التعتيم المريب للدوائر الحكومية عن ملفّ التفاوض مع صندوق النقد الدولي والصمت عن مآلاته متناسية تداعيات ذلك على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي الذين يزدادا تدهورا وتعقيدا ممّا يعسّر إيجاد الحلول الناجعة وفي الوقت المناسب
تترحّم على أرواح آلاف ضحايا الهجرة غير النظامية من تونسيين وأجانب بمن فيهم الأفارقة من جنوب الصحراء خاصة وتدعو إلى الانكباب على حلّ شامل وعميق لظاهرة الهجرة عموما وفق استراتيجية وطنية تقوم على احترام حقوق الإنسان والموازنة بين حماية حدودنا التونسية ورفض تحويل بلادنا حرسا لحماية حدود أوربا وتطوير قوانينا وفق المعايير الدولية بعيدا عن الحلول السهلة والسطحية وعن خطاب التجييش والعنصرية
تجدد دعمها لنضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
وبقدر تمسك الهيئة الإدارية الوطنية بالحوار الجاد والمسؤول فإنها تعلن عن استعدادها للدفاع عن مطالب الشغالين بالفكر والساعد وتطبيق الاتفاقيات الممضاة وعن الحريات العامة والفردية بما في ذلك الحق النقابي وحق الإضراب بكافة الأشكال النضالية المشروعة
وتبقى الهيئة الإدارية الوطنية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الأوضاع الوطنية والاقتصادية والاجتماعية
الأمين العام
نورالدين الطبوبي