اتحاد الشغل يدين بشدّة اعتداء نائب عن كتلة الإرهاب بالضرب على عبير موسي

تكرّرت مشاهد العنف المادي واللفظي تحت قبّة البرلمان وآخرها اعتداء نائب عن كتلة الإرهاب بالضرب والرّكل ضدّ النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري الحرّ، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل
يدين بشدّة هذا الاعتداء الجبان ويندّد بكتلة الإرهاب التي تعوّدت على ممارسة العنف ضدّ كلّ من يخالفها الرأي ويحمّل رئاسة مجلس نواب الشعب المسؤولية في تكرار هذه الممارسات المسيئة للعمل السياسي ولسمعة البلاد
يعبّر عن تضامنه مع رئيسة كتلة الدستوري الحرّ ويعتبر تعنيفها هو عنف موجّه ضدّ المرأة
يعتبر هذا الاعتداء جريمة تستوجب التتبّع القضائيّ ويطالب النيابة العمومية بالتعهّد التلقائي والصرامة في تطبيق القانون وعدم الإفلات من العقاب
يطالب بوقف المهازل التي تجري تحت قبّة البرلمان باعتبارها مثالا سيّئا يحرّض على تفشّي العنف في البلاد
الأمين العام
نورالدّين الطبّوبي