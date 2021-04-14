اتحاد الشغل يدين بشدة اعتداء بوليس المشيشي الهمجي والمخزي على وكالة تونس إفريقيا للأنباء

إعلام عمومي… لا حزبي لا حكومي
بأمر من الحكومة وفي سابقة خطيرة يقتحم أعوان الأمن مقرّ وكالة تونس إفريقيا للأنباء ويروّعون التقنيين والموظّفين والصحفيين ويعتدون على بعضهم ويعمدون على تنصيب رئيس مدير عام بالقوّة خارقين بذلك القانون والأعراف ممعنين في دوس الحرّيات والاعتداء على حرية الإعلام واستقلالية المؤسّسات الإعلامية العموميّة
وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل
يدين بشدّة هذا الاعتداء الهمجي والمخزي ويستنكر الأسلوب الذي ما فتئت الحكومة تنتهجه ضدّ الاحتجاجات المشروعة ويدعو إلى النأي بالأمن عن التجاذبات وعن النزاعات الشغلية
يطالب الحكومة بالاعتذار للعاملين بوكالة تونس إفريقيا للأنباء ولكلّ الصحفيين وتدعوها إلى إلغاء هذا التعيين المسقط، وإلغاء التعيين المشبوه على رأس إذاعة شمس. أف. أم. واعتماد شروط ومقاييس موضوعية في التعيينات خاضعة لعقد برامج وأهداف لا إلى منطق الانتماءات والولاءات
يرفض اختيارات الحكومة على رأس الوكالة لما يحوم حولها من عدم الاستقلالية والحيادية
يطالب الحكومة باحترام حرية الإعلام واستقلالية المؤسّسات الإعلامية والشروع عاجلا في التفاوض من أجل تجاوز ما خلّفته الخيارات الخاطئة من آثار سلبية على المؤسّسات الإعلامية العمومية ووقف الاستنزاف الممنهج الذي طال المؤسّسات الإعلامية المصادرة ويدعو الهيئات ذات الصلة إلى التدقيق المالي والإداري ومحاسبة كلّ من تجاوز في حقّ هذه المؤسّسات
تونس، في 13 أفريل 2021
الأمين العام
نورالدين الطبوبي