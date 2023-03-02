اتحاد الشغل يدعو إلى هيئة إدارية وطنية عاجلة بعد قرار قيس سعيد طرد الوفود الأجنبية المساندة لتظاهرة 4 مارس

في خطوة أخرى تصعيدية عدائية، أقدمت السلطة الحاكمة على منع الرفيق ماركو بيراز مولينا الأمين العام المسؤول عن إفريقيا وآسيا في النقابة الإسبانية من الدخول إلى التراب التونسي وترحيله بدعوى أنه شخص غير مرغوب فيه، كما أعلمت السلطات المكتب التنفيذي الوطني بقرارها منع قدوم وفد من الاتحاد الدولي للنقابات (سي أس سي) يتقدّمهم الأمين العام لمساندة الاتحاد العام التونسي للشّغل والمشاركة في المسيرة الوطنية المزمع إنجازها يوم السبت 4 مارس 2023 في بطحاء محمد علي، والمكتب التنفيذي الوطني المجتمع مساء اليوم بصفة طارئة برئاسة الأخ الأمين العام نورالدين الطبوبي
1. يدين بشدّة هذا القرار غير المبرّر ويعتبره استهدافا للاتحاد العام التونسي للشّغل وللعمل النقابي المستقلّ
2. يستنكر إصرار السلطة الحاكمة على الإساءة إلى سمعة تونس الثورة – ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية عبر إجراءاتها التي تخرق الأعراف والتقاليد العريقة لبلادنا وتعمّق من عزلة تونس وتجعلها أمام المساءلة القانونية في المحافل الدولية وخاصة منها منظّمة العمل الدولية
3. يعبّر عن تضامنه مع الرفاق النقابيين في العالم من أصدقاء الاتحاد ومسانديه ويتقدّم إليهم بخالص الشكر على روحهم التضامنية العمّالية العالية
4. يدعو كلّ الشغّالين بالفكر والساعد إلى المشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية المقرّرة يوم 4 مارس في بطحاء العزّة والنضال كردّ قوي على انتهاكات السلطة للحقوق النقابية والحرّيات العامة والفردية ودفاعا عن تونس الحرّة
5. يقرّر الدعوة إلى هيئة إدارية وطنية عاجلة
الأمين العام
نورالدين الطبوبي
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Note d’information :
Nous venons d’apprendre avec consternation que le camarade Marco Perez Molina, chargé de la coopération avec l’Afrique et l’Asie au sein de la CEC UGT Espagne, a été interdit d’entrer sur le territoire tunisien et a été expulsé de l’aéroport Tunis-Carthage en violation supplémentaire des droits syndicaux et des principes élémentaires des droits de l’homme. Le camarade Molina avait l’intention de participer le 4 mars 2023 à la manifestation organisée par l’UGTT, en signe de solidarité avec l’UgTT au nom des syndicats internationaux affiliés à la Confédération internationale des syndicats.
Vive la solidarité syndicale internationale !