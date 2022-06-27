أكد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في إختتام أشغال الهيية الإدارية الوطنية اليوم التي عقدت بمنطقة ياسمين الحمامات أنه قد تقرر إضراب قي القطاع العام و الوظيفة العمومية فوض الامر للمكتب التنفيذي لتحديد التوقيت و الإجراءات
مشيرا الى أن الاتحاد سيعقد يوم 2 جويلة المقبل هيئة إدارية لإتخاذ قرار المشاركة في الإستفتاء من عدمه مضيفا الى أن الإتحاد ستيناقش الاسبوع القادم روية الاتحاد للاصلاحات القادمة و التي سيتم عرضها للعموم
اتحاد الشغل يحدد موقفه من استفتاء قيس سعيد يوم 2 جويلة المقبل
27/06/2022 |
أكد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في إختتام أشغال الهيية الإدارية الوطنية اليوم التي عقدت بمنطقة ياسمين الحمامات أنه قد تقرر إضراب قي القطاع العام و الوظيفة العمومية فوض الامر للمكتب التنفيذي لتحديد التوقيت و الإجراءات