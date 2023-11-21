اتحاد الشغل بصفاقس يقرر الدخول في سلسلة من الإضرابات القطاعية

أقرت الهيئة الإدارية الإستثنائية الطارئة للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس،تنفيذ، غدا الأربعاء، تجمعا نقابيا أمام مقر الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، والدخول في سلسلة من الإضرابات القطاعية، يحدد رزنامتها المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، مع مبدأ تتويجيها بإضراب جهوي عام، حسب تطورات الأوضاع وذلك في تصريح للكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، محمد عباس لوكالة تونس افريقيا للانباء
ويأتي قرار الهيئة التي قررت البقاء في حالة إنعقاد دائم، على خلفية قرار النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية صفاقس، مساء أمس الإثنين، القاضي بالإحتفاظ بالكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يوسف العوادني، وأربعة أعوان من الشركة الجديدة للنقل بقرقنة منهم ثلاثة نقابيين في قضية رفعها مؤخرا، أحد أعوان الشركة الجديدة للنقل بقرقنة ضد هؤلاء الموقوفين
وأضاف محمد عباس، في تصريحه أن ; محامي الدفاع افد بأن الكاتب العام للاتحاد الجهوي يوسف العوادني، تم إستدعاءه عشية اليوم للاستماع له في قضية ثالثة لا نعرف تفاصيلها وحيثياتها
وإعتبر، محمد عباس، أن : ما يحدث هو إستهداف لجهة صفاقس ومناضلي الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والإتحاد العام التونسي للشغل عامة، مؤكدا أن الهيئة الإدارية والمكتب التنفيذي الجهوي بصفاقس، والنقابيين على إستعدادا لكل التضحيات وخوض الأشكال النضالية المتاحة والمشروعة » كما ثمن « تنفيذ أربعة نقابات من ديوان البحرية التجارية والموانى والشركة التونسية للشحن والترصيف ومجمع مقاولي الشحن والفك والحراسة بصفاقس، اليوم الثلاثاء، اضرابا بساعتين، مساندة للكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، وذلك كبادرة أولى » وفق قوله