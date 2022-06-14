انعقدت عشية الأمس ، جلسة تفاوضية بين وفد حكومي ووفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل دون أن تسفر عن نتائج إيجابية
وبناء على ذلك تمسك الوفد النقابي بتنفيذ الإضراب العام في القطاع العام المقرر ليوم 16 جوان الجاري
وحسب صحيفة الشعب التي نشرت الخبر فإنه أنه لم يرد في محضر الجلسة أي اتفاق إلا في تسقيف التفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام والمنشآت والدواوين إلى موفى جويلية القادم
اتحاد الشغل: الإضراب العام قائم اثر فشل المفاوضات مع الحكومة
14/06/2022 |
انعقدت عشية الأمس ، جلسة تفاوضية بين وفد حكومي ووفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل دون أن تسفر عن نتائج إيجابية