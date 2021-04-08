اتحاد الأعراف يرفض قرار إعلان حظر الجولان الذي أعلنه المشيشي

نداء من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
لنجدة القطاعات المتضررة من تطبيق قرار حظر الجولان
تبعا لقرار الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا دعوة السادة الولاة إلى إعلان حظر الجولان من الساعة السابعة مساءا إلى الساعة الخامسة صباحا بداية من يوم 9 أفريل 2021 إلى غاية 30 أفريل 2021 وهو وما سيتزامن مع شهر رمضان المعظم، يعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن هذا الإجراء ستكون له تداعيات مأسوية وقاسية جدا على العديد من القطاعات وخاصة على أصحاب المقاهي والمطاعم والأجراء العاملين بالقطاعين، الذين سيحرمون من أي نشاط بعد نحو أكثر من سنة من التوقف الكامل عن العمل أو من النشاط المحدود بسبب القرارات السابقة للحجر الصحي الشامل أو الحجر الصحي الموجه والتي تسببت في إفلاس عديد المهنيين وتهدد البقية بالإفلاس
وإزاء هذا الوضع المأسوي، والخطر الذي يتهدد الآلاف من مواطن الشغل ومن الأرزاق يتوجه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بنداء عاجل إلى الحكومة لنجدة هذه القطاعات وخاصة المقاهي والمطاعم من خلال إقرار برنامج مساعدات وتعويضات جدية وسريعة، وكذلك إعفاء أصحاب المقاهي والمطاعم من كل الأعباء الاجتماعية والمالية والجبائية إلى حين تجاوز هذه المحنة التي يمرون بها
ويدعو الاتحاد إلى عقد جلسة عمل طارئة في أقرب وقت ممكن بين الحكومة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية وإنقاذ المهنيين من خطر الإفلاس والأجراء من شبح البطالة وتجنيب البلاد تفاقم الأزمة الاجتماعية التي تعيشها في هذه الظروف الصعبة والمعقدة
رئيس الاتحاد: سمير ماجول