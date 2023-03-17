ابراهيم بودربالة ينفي علمه بقرار اقصاء الصحفيين قبل الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب

نقابة الصحفيين تلتقي رئيس مجلس نواب الشعب
التقى بعد ظهر اليوم الجمعة 17 مارس 2023 وفد عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ضم كل من أميرة محمد وريم سوودي برئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة
وأكدت النقابة خلال اللقاء على استنكارها ورفضها القطعي لاقصاء الصحفيين بالمؤسسات الاعلامية الخاصة ومراسلي وسائل الاعلام الاجنبية المعتمدين في تونس من تغطية اشغال الجلسة الافتتاحية بالبرلمان في ضرب تام للدستور التونسي والتشريعات المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي مضت عليها بلادنا
ونفى رئيس البرلمان علمه بقرار اقصاء الصحفيين قبل الجلسة الافتتاحية مؤكدا على التزامه التام بحرية الصحافة
وشدد وفد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على اهمية انفتاح البرلمان على الصحافة في تكريس تام لمبدأ الشفافية وضمان حق المواطن في المعلومة وفي رقابة أداء ممثليه من نواب الشعب عبر وسائل الاعلام
ونبهت النقابة الى خطورة المضي في التضييق او تحديد مربع عمل الصحفيين داخل البرلمان، وضرورة تمكينهم من القيام بعملهم بكل حرية سواء في الجلسات العامة او اثناء اجتماعات اللجان البرلمانية
وطالب وفد النقابة بضرورة تدارك ما حصل في الجلسة الافتتاحية وتمكين كل الصحفيين دون اقصاء او تمييز من الحضور لمواكبة أشغال الجلسة العامة المقبلة، والتصدي الجماعي لأي مخططات من خارج البرلمان لضرب الشراكة الاستراتيجية بين نواب الشعب والصحفيين
وفي نفس الموضوع أكد رئيس البرلمان انفتاحه على كل وسائل الاعلام و ترحيبه بكل المقترحات التي من شانها تنظيم العلاقة بين البرلمان والاعلام من خلال جلسات مشتركة بين النقابة الوطنية للصحفيين ومجلس نواب الشعب