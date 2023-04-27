ابراهيم بودربالة يشكر الصين الشعبية لمساندتها مسار بناء تونس وفق دستورها الجديد

استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الخميس 27 أفريل 2023 بقصر باردو السيد « وان لي » ،سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس، بحضور نائبي رئيس المجلس السيدة سوسن المبروك والسيد الانور المرزوقي
وتقدّم السفير بتهانيه الى رئيس مجلس نواب الشعب بمناسبة انتخابه وأبلغه تهاني نظيره السيد « ليجي زهاو » رئيس المجلس الشعبي الوطني الصيني، معربا عن ارتياحه لنسق التعاون البرلماني، وعن أمله في أن يشهد مزيدا من الدفع ولاسيما من خلال تكثيف الزيارات وتبادل الخبرات والتجارب خاصة في اطار مجموعات الصداقة البرلمانية
واكد السفير ان تونس تعد شريكا مميزا للصين، مبرزا ما يجمع بين البلدين من تعاون مثمر يرتكز على أسس الصداقة والاحترام المتبادل. وأشار من جهة اخرى الى الموقع الهام لتونس ضمن الاستراتيجية الصينية للعمل في القارة الافريقية والمشاريع المخصصة لها، مؤكّدا التطور الذي شهدته العلاقات الثنائية وتنوّع مجالات التعاون. وبيّن في ذات السياق أن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد بنظيره الصيني على هامش القمة العربية الصينية بالرياض في شهر ديسمبر الماضي، مثّل فرصة هامة لإعطاء دفع جديد للتعاون والشراكة بين تونس والصين. وشدّد على أهمية هذه اللقاءات المكثّفة ولاسيما عبر الزيارات المنتظرة التي ستؤدّيها وفود صينية الى تونس خلال الأيام القادمة
وبيّن الضيف أن البلدين يلتقيان حول جملة من القيم الإنسانية التي تستند إليها العلاقات الدولية وفي مقدمتها التمسك بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، والعمل المشترك لتعزيز السلام والتنمية، وترسيخ قيم الديمقراطية والحرية
وقّدم من جهة اخرى عرضا عن تطوّرات الحياة السياسية في الصين وما تبذله كل الاطراف من عمل من أجل تحقيق تطور البلاد واستقرارها وتعزيز مكانتها في محيطها الاقليمي والدولي
واكد رئيس مجلس نواب الشعب اهمية العلاقات التاريخية الممتازة التي تجمع بين تونس والصين والتي ما فتئت تتطّور في مختلف الميادين. وأعرب عن تقديره لوقوف جمهورية الصين الشعبية إلى جانب تونس والذي يتواصل إلى اليوم عبر مساندة مسار بناء تونس وفق دستورها الجديد. وأشار في هذا السياق الى خصوصيات النظام السياسي الجديد في بلادنا التي تحرص على مواصلة تعاونها مع كل الاشقاء والاصدقاء في اطار من الاحترام المتبادل، ووفق الثوابت التي تقوم عليها سياستها الخارجية
واعرب من ناحية اخرى عن تقدير تونس لخيارات الصين ولنضالات شعبها المتواصلة التي قادت الى بناء اقتصاد متين وصلب بوّأها مكانة مرموقة، وعزّز دورها في مساندة حركات التحرر في العالم والاضطلاع بدور هام في محيطها الاقليمي والدولي
كما ابرز استعداد مجلس نواب الشعب مواصلة التعاون المثمر القائم مع المجلس الشعبي الوطني الصيني بالنظر الى الاهمية التي تكتسيها العلاقات البرلمانية في توطيد عرى الصداقة والتعاون والارتقاء بها الى مستوى طموحات الشعبين الصديقين . وشدّد على الدور الذي تضطلع به مجموعات الصداقة البرلمانية في هذا الاطار، مؤكّدا ان المجلس سيعمل على تكوين مجموعة صداقة مع البرلمان الصيني بعد الانتهاء من اعداد نظامه الداخلي وتركيز هياكله