ابتسم… إنها ديمقراطية الإخوان

طالبنا بمنع أصحاب السوابق الارهابية اعضاء روابط ما يسمى حماية الثورة المنحلة قضائيا وذوي العلاقة ببؤر التوتر من دخول البرلمان و تقدمنا بشكايات ضد من عنفونا واعتدوا علينا داخل قبة المجلس …فرفضوا المنع ولم يحاسب المعتدون وهاهو شيخهم الذي يحميهم يطالب وزارة الداخلية بإدخال القوة العامة وانتهاك حرمة مجلس النواب لطردنا إرضاء لأبنائه الذين يذكرونه بشبابه وذراعه الباطشة التي يخرس بها النواب ويكمم بها الأفواه ويمرر بها القرارات التعسفية الخارقة للقانون
#ابتسم انها ديمقراطية الإخوان
#لن نصمت
الكتلة النيابية للحزب الدستوري الحر