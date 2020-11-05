ابتداء من 15 نوفمبر أصحاب المخابز يوقفون نشاطهم بكل ولايات الجمهورية

الغرفة الوطنية للمخابز تؤكد قرار إيقاف النشاط بكل الولايات بداية من يوم 15 نوفمبر 2020
في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الغرفة الوطنية للمخابز، التأم اليوم الخميس 05 نوفمبر 2020 اجتماع بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسيدي بوزيد أشرف عليه السيد محمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية لتدارس الوضع بالقطاع
وأكّدت الغرفة قرار إيقاف نشاط أصحاب المخابز بكل ولايات الجمهورية ابتداء من يوم 15 نوفمبر 2020 نظرا لعدم استجابة وزارة التجارة للقرار الممضى مع لجنة المفاوضات. وتمّت مراسلة الوزارة بهذا الخصوص كما تقرر عقد اجتماع آخر للغرفة بولاية القصرين لمزيد تقييم الوضع
وللتذكير فان الغرفة الوطنية كانت قد عقدت يوم الخميس 22 أكتوبر2020 اجتماعا بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس خصص لتدارس الوضع بالقطاع
ويطالب المهنيون بصرف المستحقات المالية المتخلدة بذمة الدولة منذ أكثر من 5 أشهر والصعوبات التي انجرت عنه مما جعل العديد منهم مهدد بالافلاس وبنشر القرار الوزاري الذي تم الاتفاق عليه بالرائد الرسمي