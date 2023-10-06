ائتلاف صمود يعتبر قيس سعيد معتديا على الحقوق والحريّات بإيقافه عبير موسي

السّلطة القائمة تستهدف المعارضة
وتعتدي على الحقوق والحريّات
تواصل السّلطة القائمة عمليّة تصحير السّاحة السّياسيّة لتركيز حكمها الاستبدادي باستهداف الخصوم ورموز المعارضة وأصحاب الرّأي الحرّ من سياسيّين وصحفيّين ونقابيّين إضافة إلى أطياف واسعة من النّسيج المدني والشّباب والمبدعين ورجال التّعليم ورجال الأعمال
وقد تمّ يوم الثّلاثاء 3 أكتوبر 2023 استهداف الحزب الدّستوري الحرّ بإيقاف كلّ من رئيسته وعضوة مكتبه السّياسي الأستاذة عبير موسي والأستاذة مريم ساسي كما تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسّجن في حقّ الأستاذة عبير موسي
إنّ ائتلاف صمود وعلى ضوء ما تقدّم
1- يعبّر عن مساندته لقيادات ومناضلي الحزب الدّستوري الحرّ ولكلّ ضحايا القمع في تونس الذين تفاقم عددهم بين معتقلين ومتّهمين وموضوعين قيد الإقامة الجبريّة وممنوعين من السّفر
2- يعبّر عن بالغ انشغاله لتسارع وتيرة الممارسات القمعيّة وتكاثر مظاهر الضّيم والقهر بتراجع فرص المحاكمات العادلة وتقلّص فضاء الحريّات وعودة الخوف تدريجيّا لعدد متزايد من أطياف الشّعب التّونسي، بما يؤكّد تعطّل الانتقال الدّيمقراطي ويهدّد المكتسبات الضّئيلة التي كرّستها الثّورة خاصّة منها حريّة الرّأي والتّنظّم والحريّات الإبداعيّة والأكاديميّة والنقابيّة
3- يدعو منظّمات المجتمع المدني والسّياسي الدّيمقراطي للتّسريع في وتيرة المشاورات فيما بينها لوضع البرامج النّضاليّة اللاّزمة للدّفاع عن مكاسب الدّولة الوطنيّة ومكتسبات الثّورة عبر كلّ الوسائل السّلميّة والقانونيّة المتاحة
تونس في 6 أكتوبر 2023
عن ائتلاف صمود
المنسّق العامّ حسام الحامّي
بيان إلى الرّأي العامّ