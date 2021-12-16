ائتلاف صمود يساند الأساتذة الصّادق بالعيد وأمين محفوظ و محمّد صالح بن عيسى

بعد لقائهم الأخير برئيس الجمهوريّة حيث تمّت استشارتهم، كما في سالف اللّقاءات، في جملة من المسائل التي تخصّ الانتقال الدّيمقراطي والإصلاحات السّياسيّة. يتعرض أعضاء لجنة الإصلاحات السّياسيّة لائتلاف صمود، العميد الصّادق بالعيد والأستاذ أمين محفوظ وصديق الائتلاف العميد محمّد صالح بن عيسى إلى حملة تّشويه غير مسبوقة من طرف عدد من الصّّحفيين والسّياسيّين و من صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي قريبة من الأحزاب مناوئة لقرارات رئيس الجمهورية
وانطلاقا من إيماننا الرّاسخ بأنّ الأساتذة يؤدّون نداء الواجب للعب دورهم الأكاديمي في عقلنة الإصلاحات السّياسيّة المرتقبة وخدمة للمصلحة العليا للبلاد ودفعا لتأسيس دولة القانون وإنجاح الانتقال الديمقراطي فإنّ ائتلاف صمود
1/ يعبّر عن مساندته لهم ويعتبر وجودهم في الحلقات الاستشاريّة لرئاسة الجمهوريّة، نقطة مضيئة في هذه الفترة الاستثنائيّة، ويحثّهم على مواصلة لعب دورهم الطّلائعي لما فيه مصلحة الوطن
2/ يطالب السّياسيين باحترام القامات العلميّة وحريّتهم في الإدلاء برأيهم الأكاديمي وعدم محاولة إقحامهم في الصّراعات السّياسيّة
تونس في 16 ديسمبر 2021
عن ائتلاف صمود
المنسّق العامّ حسام الحامّي