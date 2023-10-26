إيقاف وديع الجريء من طرف الفرقة الاقتصادية للقرجاني

علمت إذاعة موزاييك أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ برئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء
وحسب المعطيات الأولية، فإن قرار الاحتفاظ بوديع الجريء استند الى صدور منشور تفتيش في حقه على ذمة قضايا منشورة ضده
وأفاد مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تم ايقاف وديع الجري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ليلة امس الاربعاء بمقتضى بطاقة جلب صادرة في حقه وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة ضده
وسيمثل وديع الجريء اليوم امام قاضي التحقيق وذلك حسب نفس المصدر