إيقاف عنصر دعم وإسناد تابع للعناصر الإرهابية المتمركزة بجبل السلوم بالقصرين

في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الظاهرة الإرهابية من خلال تضييق الخناق على العناصر الإرهابية المتحصنة بالمرتفعات الغربية ببلادنا وقطع كلّ جسور التواصل والدعم اللوجيستي عنها من قبل نظرائهم المتواجدين بالمدن المتاخمة للجبال وغير المكشوفين أمنيا وإحباط مخططاتهم الإرهابية في الطور التحضيري
أمكن للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني وبإشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب مؤخرا بعد توفر معلومات مؤكدة من الكشف وإيقاف عنصر دعم واسناد للعناصر الإرهابية المتمركزة بجبل « السلوم » بالقصرين يتواصل مع أحد قيادات ما يسمى بـ « أجناد الخلافة » الموالية لتنظيم داعش الإرهابي إضافة إلى تمكينه من المؤونة والمواد الغذائية بمقابل مالي
بإحالة المعني على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه