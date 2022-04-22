إيقاف عنصرين تكفيريين بصفاقس

تمكن ابناء المصلحة الجهوية لمكافحة الإرهاب بصفاقس يوم 21/4/2022 بفضل حنكتهم من ضبط عنصر متشدد دينيا مصنف خطير (سبق أن تورط ضمن خلية إرهابية تنشط على مستوى الجهة) وعنصر ثاني يتبنى ذات الفكر على أثر تكرر لقاءاتهما المثيرة الشبهة، حيث تبين بعد التحري معهما أنهما متشبثان بقناعاتهما الفكرية ومتابعة الدروس ذات المنحى الجهادي كما أنه بتعميق التحريات مع العنصر الثاني تبين استغلاله لاحد التطبيقات المشفرة لمتابعة قنوات ذات منحى تكفيري تحريضي، ويرتبط عبر حسابه الفايسبوكي بمستغلي حسابات مشبوهة بالداخل والخارج فضلا عن متابعته لمختلف إصدارات إحدى التنظيمات الإرهابية
للغرض تم تقديم المعنيين إلى منطقة الأمن الوطني بصفاقس المدينة التي بمراجعتها للنيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بهما من أجل : الاشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي
تحية شكر لكافة أبناء المصلحة الجهوية لمكافحة الإرهاب ومنطقة الأمن الوطني بصفاقس المدينة على المجهودات المبذولة