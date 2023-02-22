إيقاف عصام الشابي و شيماء عيسى لشبهات التآمر على أمن الدولة

علمت إذاعة موزاييك أنه تنفيذا لتعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تولى منذ قليل أعوان الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني إيقاف القيادي بالحزب الجمهوري وعضو ما يسمى بجبهة الخلاص الوطني عصام الشابي
وحسب معطيات أولية فإن إيقاف الشابي له علاقة بالأبحاث المتعلقة بشبهات التآمر على أمن الدولة الداخلي
وأكد المحامي رضا بلحاج، في تصريح لشمس اف ام، ايقاف امين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، مساء اليوم الاربعاء 22 فيفري 2023، بعد عملية مداهمة أمنية لمنزله
هذا وأكد بالحاج انه لا يعلم، حدّ اللحظة، سبب الإيقاف
قال المحامي سمير ديلو، إن العضو بجبهة الخلاص الوطني، شيماء عيسى، قد اتّصلت به وأعلمته أنّه قد تمّت محاصرة سيّارتها بأعداد كبيرة من السّيارات الأمنيّة .