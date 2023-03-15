إيقاف عبد الفتاح التاغوتي ، المسؤول عن الإعلام في حركة النهضة الإخوانية

تم ليلة البارحة اعتقال الأخ عبد الفتاح التاغوتي مسؤول الإعلام في حركة النهضة من قبل دورية تابعة للحرس الوطني من ولاية بن عروس. وإن حركة النهضة إذ تشجب هذا الاعتقال الظالم، فإنها تعبر عن تضامنها الكامل مع الأستاذ عبد الفتّاح التاغوتي وتدعو إلى إطلاق سراحه فورا، كما تجدّد تنديدها بحملة الاعتقالات العشوائية التي لا تزال تتوسّع وقد طالت المناضلين السياسيين المعارضين كما طالت النقابيين والاعلاميين ورجال الأعمال في مخطط واضح لتلهية الرأي العام عن الفشل والعجز الذي تردّت فيه السلطة بعد عشرين شهرا من الإنفراد بالحكم تدحرجت خلالها بلادنا نحو مزيد الانهيار الاقتصادي والبؤس الاجتماعي والعزلة الدولية
رئيس حركة النهضة
راشد الغنوشي