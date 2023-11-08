إيقاف عبد الرحيم الزواري والإذن بالإحتفاظ به لمدة خمسة أيام

ذكر المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس ومساعد وكيل الجمهورية، محمد زيتونة مساء اليوم الثلاثاء انه تم ايقاف الوزير الاسبق ورجل الاعمال عبد الرحيم الزواري والاذن بالاحتفاظ به لمدة خمسة أيام وذلك لابحاث تعهدت بها الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني
واضاف مساعد وكيل الجمهورية في تصريح لوكالة (وات) انه تم ايقاف الزواري بناء على شكوى مقدمة من جمعية مدنية اعلمت فيها بوجود شبهة فساد في صفقة عمومية
وقال محمد زيتونة ان ايقاف الزواري تم من اجل شبهة مشاركة استغلال موظف عمومي لخصائص وظيفه قصد استخلاص فائدة لخاصة نفسه والاضرار بالادارة وفق منطوق الفصل 96 من المجلة الجزائية
وسبق للزواري (79سنة) ان مثل امام القضاء العام الماضي