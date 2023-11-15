إيقاف رياض بن فضل ، المنسق العام لحزب القطب و الاحتفاظ به لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق

تم صباح يوم الثلاثاء إيقاف المنسق العام لحزب القطب « رياض بن فضل » من مطار تونس قرطاج وهو عائد من الخارج واقتياده إلى ثكنة العوينة، وفق ما ورد على صفحة الحزب على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك
واضاف الحزب أنه تم إعلام بن فضل بالاحتفاظ به لمدة 05 أيام على ذمة التحقيق دون معرفة التهم الموجهة إليه
وندد حزب القطب بهذه الممارسة التعسفية التي قال انها : تذكر بالممارسات الدكتاتورية النوفمبرية. كما عبر عن تضامنه المطلق مع منسقه العام، وطالب باطلاق سراحه فورًا ووقف كل التتبعات القضائية الكيدية ضده
تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية تعبر عن مساندتها لرياض بن فضل
عبرت تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية، (تضم أحزاب القطب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والتيار الديمقراطي وحزب العمال)، عن مساندتها المطلقة للمنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل، الذي تم إيقافه أمس الثلاثاء، لدى عودته من الخارج، و: تجندها للدفاع عنه من أجل إطلاق سراحه
واعتبرت التنسيقية، في بيان لها اليوم الاربعاء، أن : سلسلة الإيقافات والتضييقات على المعارضة ما هي إلا وسيلة لإلهاء الرأي العام والتغطية على الفشل الذريع للسلطة في كل المجالات