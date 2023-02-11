إيقاف رجل الأعمال كمال اللطيف يبقى لغزا

أكد مراسل « فرانس 24 » بتونس أنه تم ظهر اليوم السبت 11 فيفري إيقاف رجل الأعمال كمال اللطيف
ولم تفصح ذات المصادر عن سبب إيقاف اللطيف من داخل منزله الكائن بالضاحية الشمالية
وأفاد نفس المصدر أنه تم مداهمة منزل كمال اللطيف صبيحة اليوم واقتياده إلى وجهة غير معلومة
ويرجح أن يكون سبب إيقاف كمال اللطيف على علاقة بإيقاف الناشط السياسي والقيادي بحزب التكتل خيام التركي، صباح اليوم
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة بالاحتفاظ بالناشط السياسي خيام التركي من أجل شبهة التآمر على أمن الدولة وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة