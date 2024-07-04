إيقاف المترشح الرئاسي لطفي المرايحي بجهة نابل

علمت إذاعة موزاييك بأن أعوان الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني تولوا ايقاف المترشح الرئاسي السابق وأمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي
وتم ايقاف المرايحي استنادا الى صدور منشور تفتيش في حقه على ذمة أبحاث تتعلق بشبهات تبييض الأموال وتهريب مكاسب للخارج وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي وفق ما كان صرح به محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس
وحسب المعطيات المتوفرة فإن عملية ايقاف المرايحي تمت مساء يوم الأربعاء بجهة نابل، وتم اقتياده الى مقر ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني في انتظار قرار النيابة العمومية في شأنه