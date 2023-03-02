إيقاف القياديَيْن الإخوانيَيْن النهضاويَيْن الحبيب اللوز و الصادق شورو

تم مساء اليوم ايقاف القيادي بحركة النهضة الإخوانية ،الحبيب اللوز وذلك وفق ما ذكره المحامي سمير ديلو، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مبينا أن : سبب ايقاف اللوز لا يزال غير معروف
واضاف ديلو في ذات السياق قوله : « لا اعتقد ان الايقاف تم في علاقة بقضية التآمر على امن الدولة » وهي قضية جارية تم بمقتضاها ايقاف عدد من الافراد والتحقيق معهم وايداعهم السجن على ذمة الابحاث
وتم ايقاف اللوز من قبل فرقة تابعة للشرطة العدلية بالقرجاني بناء على اذن من النيابة العمومية
واللوز هو حاليا محل تتبع قضائي ايضا في علاقة بما يعرف بقضية التسفير وتم الابقاء عليه بحالة سراح في شهر نوفمبر الماضي
إيقاف الإخواني الصادق شورو
علمت موزاييك أنه تنفيذا لتعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تولى أعوان وحدة مكافحة الارهاب ببوشوشة مساء اليوم الخميس 2 مارس 2023 إيقاف القيادي الإخواني بحركة النهضة وعضو المجلس التأسيسي سابقا الصادق شورو
وحسب معطيات تحصلت عليها موزاييك فان ايقاف شورو تقرر على ذمة تحقيقات تتعلق بشبكات التسفير الى بؤر التوتر والارهاب خارج تراب البلاد التونسية.