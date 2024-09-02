إيقاف العياشي زمال المترشّح للانتخابات الرئاسية

تم فجر اليوم الاثنين 2 سبتمبر إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة من أجل تهم تتعلق بافتعال التزكيات وفق ما أكده عضو حملته الانتخابية مهدي عبد الجواد لإذاعة موزاييك
وسبق أن قرّر المجلس الجناحي الصيفي بالمحكمة الابتدائية تونس 2 الابقاء بحالة سراح على أمينة مال حركة عازمون المكلفة بتجميع التزكيات الخاصة بالمترشح العياشي الزمال ووضعها تحت المراقبة الادارية وتأجيل النظر في القضايا المرفوعة ضدها والمترشح الرئاسي العياشي الزمال إلى جلسة يوم 19 سبتمبر القادم
كما يذكر أن العياشي زمال مثل الخميس 29 أوت 20274 بحالة سراح أمام هيئة المجلس الجناحي الصيفي بالمحكمة الابتدائية تونس 2، فيما مثلت المكلفة بتجميع التزكيات الخاصة بترشحه للانتخابات الرئاسية وأمينة مال حركة عازمون بحالة إيقاف وذلك لمحاكمتهما من أجل أربع قضايا مرفوعة ضدهما من أجل تهم تتعلق بافتعال التزكيات