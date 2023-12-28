إيقاف الصحفي زياد الهاني

أذنت النيابة العمومية، مساء اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، لأعوان الفرقة المركزية الخامسة بالعوينة بالاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني
وقال المحامي العياشي الهمامي ، أنّه تمّ استدعاء الصحفي زياد الهاني بشكل فوري لمركز الفرقة المركزية الأولى بالعوينة بوصفه : ذا شبهة
وشدّد الهمامي ،على أن الدعوة وُجهت إلى منوبه زياد الهاني للمثول حالا، مضيفا أن أسباب الاستدعاء مازالت غير معلومة إلى حد الآن
وسبق للصحفي زياد الهاني أن خضع في مناسبات سابقة للتحقيق كان آخرها في أكتوبر الماضي وذلك على خلفية حديثه عن إمكانية استهداف رئيس الجمهورية قيس سعيد من قبل جهات أجنبية