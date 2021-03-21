إيقاف أيمن العلوي ومجموعة من رفاقه بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد

تم مساء يوم امس 20 مرس2021 ايقاف الرفيق ايمن العلوي عضو المكتب السياسي للحزب والرفاق اكرم التليلي وغيث المرواني أعضاء اللجنة المركزية امام مقر سكناهم بباردو كما تم اقتيادهم عنوة إلى مركز باردو والاحتفاظ بهم دون السماح لمحاميهم بالحضور اثناء الاستماع اليهم
إن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد إذ يتابع عن كثب هذه الخطوة الخطيرة التي أقدمت عليها السلطات المعنية فإنه
-1 يدين بشدة عملية ايقاف الرفاق ايمن العلوي واكرم التليلي وغيث المرواني ويعتبر ذلك تماديا خطيرا من قبل بعض الأوساط الامنية التي اصبحت تستهدف الحزب ومناضليه وقياداته لوقوفهم ضد التجاوزات الامنية في حق شباب تونس طيلة الاحتجاجات الاخيرة
-2 يطالب بالاطلاق الفوري لسراح الرفاق ويدعو مناضليه وأنصاره واصدقائه للتجند من اجل ذلك
-3 يدعو كافة الحقوقيين و المناضلين و كل القوى التقدمية إلى الوقوف إلى جانب رفاقنا في هذه القضية التي تؤشر للعودة لمربعات الاستبداد و قمع الأصوات الحرة واستهداف معارضي السلطة
تونس في 21 مارس 2021
حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد