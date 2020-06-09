إيطاليا واليونان يوقعان اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية لإيقاف التوسع التركي

وقّع وزيرا خارجية اليونان وإيطاليا في أثينا الثلاثاء، اتفاقًا لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني؛ الذي يفصل البلدين المجاورين
في خطوة مهمة لليونان التي تُواجه توترًا متصاعدًا مع تركيا الطامعة في حقول النفط شرق المتوسطوقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس – لوكالة فرانس برس – بعد توقيع الاتفاق الثنائي الذي يتناول حقوق الصيد البحري المشتركة، : اليوم .. يوم تاريخي
وأشار ديندياس إلى أن الاتفاق الجديد، يُؤكد اتفاقًا سابقًا موقعًا عام 1977 مع روما، يضمن حق الجزر في أن تكون لديها مناطق بحرية
من جهته، اعتبر الوزير الإيطالي لويجي دي مايو « أنها نتيجة مهمّة »، مضيفًا : لسنا فقط جارين، نحن متمسكان بمنطقتنا المشتركة .. البحر المتوسط
واغتنم الوزير الإيطالي الفرصة؛ للإشارة إلى التعاون بين أثينا وروما في ملف الهجرة في البحر المتوسط
وقال لويجي دي مايو: « نتعاون مع بعضنا البعض »، معتبرًا أنه « خلال هذه المرحلة » الصحية الطارئة، ينبغي على كل بلد أوروبي التعاون على صعيد الهجرة، وتضامن وتقاسم المسؤوليات
وتعتبر هذه أول زيارة لمسؤول أجنبي كبير إلى اليونان منذ انتهاء العزل في البلاد في الرابع من مايو
ويهدف الاتفاق الثنائي؛ إلى تحديد مناطق الصيد البحري بين البلدين
وهذه النقطة مهمة بالنسبة لأثينا؛ التي تُواجه توترًا شديدًا مع تركيا المجاورة، الطامعة في حقول النفط في المنطقة، خصوصًا حق قبرص في القيام بأي عملية استكشاف للموارد النفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية
ومنذ العام الماضي، تقوم أنقرة بعرض قوة عبر إرسالها سفن تنقيب إلى المياه القبرصية، رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي ومصر
ولتعزيز موقعها في المنطقة، وقعت تركيا في نوفمبر اتفاقًا بحريًا مثيرًا للجدل مع حكومة الوفاق المرفوضة، يهدف إلى توسيع المنطقة التي تقوم الدولتان فيها بعمليات استكشاف مشتركة
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس حينها، إنه لا يمكن لتركيا التعدي على حقوق اليونان، مضيفًا : مستعدون للرد على الاستفزازات التركية
وتابع نيكوس ديندياس: « وفق القانون الدولي، فإن ترسيم حدود المناطق البحرية، يُقام بموجب اتفاقات قانونية ولا يكون من دون أساس مثل الاتفاق بين تركيا وفائز السراج »، مشيرًا إلى تصاعد انتهاكات القانون من جانب تركيا مقابل اليونان
وتابع وزير الخارجية اليوناني: هذه الأفعال على غرار الخطاب العدائي لتركيا، تجسّد دورها المزعزع للاستقرار، وأن أثينا سترد بشكل منهجي على الاستفزاز
وتحدد المناطق البحرية الخالصة لكل دولة؛ المساحة البحرية التي يحق لها أن تستثمر فيها الموارد البحرية والنفطية
وترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة بين الدول المطلة على البحر المتوسط، هي مسألة تؤجج التوتر بعد اكتشاف حقول نفطية هائلة في المنطقة في الأعوام الأخيرة
وللتصدي لمحاولات أنقرة فرض نفسها في المنطقة، وقعت اليونان وقبرص وإسرائيل في جانفي الفارط؛ اتفاقًا حول أنبوب غاز « إيستميد » لإمدادات الطاقة إلى دول أوروبا الشرقية
في المقابل، يرى خبراء أن توقيع الاتفاق اليوناني الإيطالي يمكن أن يكون بمثابة « سابقة »، لدفع دول المنطقة إلى ترسيم حدود مناطقها البحرية الخالصة في ظل الأطماع التركية