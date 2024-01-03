إيران : عشرات القتلى والجرحى في انفجارين قرب مرقد قاسم سليماني

قالت هيئة الطوارئ الإيرانية إن : حصيلة قتلى الانفجارين الإرهابيين قرب مرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوبي إيران ارتفاع إلى 73 قتيلا و170 جريحا
وتشهد محافظة كرمان، مراسم وفعاليات إحياء الذكرى السنوية الـ 4 لاغتيال سليماني وسط إقبال على هذه الفعاليات من كافة المناطق الإيرانية الأخرى
وأفاد التلفزيون الإيراني في بوقوع انفجار أول ثم انفجار ثان خلال المراسم قرب مسجد « صاحب الزمان » في محافظة كرمان حيث يرقد سليماني
وقالت وكالة نورنيوز شبه الرسمية إن « عدة عبوات غاز انفجرت على الطريق المؤدي إلى المقبرة ». بدوره نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول لم يسمّه إن انفجاري كرمان : هجوم إرهابي
وأظهر التلفزيون الرسمي عمال الإنقاذ التابعين للهلال الأحمر وهم يعالجون الجرحى في موقع الانفجار
وقال رضا فلاح رئيس الهلال الأحمر في إقليم كرمان للتلفزيون الرسمي : فرق الاستجابة السريعة لدينا تقوم بإجلاء المصابين… لكن هناك موجات من الحشود تسد الطرق
وفي 3 جانفي 2020، قتل سليماني ونائب قائد هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، جراء غارة جوية أميركية قرب بغداد بالعراق