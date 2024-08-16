إنتخابات رئاسية : المحكمة الادارية ترفض طعن ناجى جلول في الطور الابتدائي من النزاعات

قضت الدوائر الاستئثنافية لدى المحكمة الإدارية ، المجتمعة اليوم الجمعة ، برفض طعن مقدم في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية في طورها الأول، وفق ما صرح به لوكالة تونس افريقيا للأنباء الناطق باسم المحكمة فيصل بوقرة
ويتعلق الحكم برئيس حزب الائتلاف الوطني ناجى جلول الذى كان أعلن حزبه التوجه الى القضاء الإداري بعد رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلب ترشح جلول للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 اكتوبر 2024
وأكد بوقرة أن الحكم هو ابتدائي قابل للطعن للاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية في غضون 48 من تبليغ نسخة من الحكم للمعني بالأمر
تجدر الإشارة الى أن الدّوائر الاستئنافيّة، المتعهّدة بالنّظر ابتدائيًّا في الطّعون المذكورة، شرعت اليوم في عقد جلسات مرافعة ومفاوضة في الغرض لتتواصل الجلسات الى غاية يوم الاثنين المقبل
وتلقت المحكمة الإداريّة سبعة (7) طعون مرفوعة في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرّئاسيّة لسنة 2024 في طورها الأوّل من التّقاضي