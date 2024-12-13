إمضاء عقد لاستيراد 300 حافلة صينية لفائدة شركة النّقل بتونس

انتظم اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 بمقرّ شركة النّقل بتونس موكب إمضاء عقد صفقة اقتناء 300 حافلة جديدة مع المصنّع الصيني « كينق. لونق » بكلفة تقدّر بـ 152 مليون دينار، وسيتمّ تسلّمها في أقرب الآجال الممكنة
ويأتي هذا الإقتناء في إطار الأولوية القصوى التي توليها الدّولة للنهوض بقطاع النّقل متجسّما فيما أذن به سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد بضرورة الإسراع في توريد عدد من الحافلات وعربات المترو للتخفيف من معاناة المواطنين في تنقلاتهم، والعمل على معالجة قطاع النّقل العمومي الجماعي جذريّا وفق مقاربات جديدة تحفظ للمواطن التونسي حقوقه المشروعة في هذا المرفق الحيوي من خلال التمتّع بتنقّل مريح وآمن وخدمات ذات جودة تليق به
وفي إطار تجسيم توجّه الدّولة نحو إرساء منظومة نقل حضري حديدي ناجعة وبالجودة المطلوبة تعمل شركة نقل تونس حاليا على إعداد كرّاس الشروط المرجعيّ لإقتناء عربات مترو جديدة ومن المنتظر أن يتمّ الإعلان عن طلب العروض في أقرب الآجال