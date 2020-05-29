إمضاء اتفاقية قرض وهبة ألمانية بقيمة 140 مليون يورو لتشجيع المبادرة الخاصة وبعث مواطن الشغل في تونس

احتضنت وزارة الشؤون الخارجية يوم 28 ماي 2020 الدورة 16 للجنة المتابعة والتفكير التونسية-الألمانية وذلك عن طريق تقنية الفيديو
وقد تناولت هذه الدورة موضوع « الشراكة الألمانية التونسية للإصلاح »، حيث أبدى الجانبان عزمهما المضي قدما في تنفيذ التدابير والإصلاحات المتفق عليها في خطة العمل السابقة والمبنية على أساس أهداف الحكومة التونسية لإصلاح القطاع المصرفي والمالي
كما تناولت المفاوضات القطاعات المشمولة بالتعاون بين البلدين على غرار التنمية الاقتصادية المستدامة واللامركزية وحماية المحيط والثروات الطبيعية، إضافة إلى القطاعات التي تشملها الشراكة الألمانية التونسية للإصلاح ومنها خاصة « خطة تعصير الإدارة التونسية »، حيث أبدى الجانب الألماني إستعداده لتقديم الدعم المالي والتقني الضروري لمرافقة خطة الإصلاح هذه الرامية أساسا إلى تحسين الخدمات الإدارية
هذا وسيتم التوقيع، يوم 29 ماي الجاري بمقر وزارة الشؤون الخارجية، على اتفاقية قرض واتفاق هبة في مجال القروض المسندة للمؤسسات المتناهية الصغر والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك في إطار حرص الجانبين على إيلاء الأهمية القصوى لتشغيل الكفاءات وحاملي الشهادات ومكافحة البطالة
ويمثل إنعقاد الدورة 16 للجنة المتابعة والتفكير التونسية-الألمانية تأكيدا متجددا على متانة علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، حيث تعد ألمانيا ثالث أكبر شريك تجاري ومستثمر أجنبي في تونس. وتعمل حاليًا حوالي 260 شركة ألمانية في تونس معظمها موجهة نحو التصدير تشغل حوالي 60.000 عامل تونسي وتستثمر بمبلغ يقدر باكثر من 350 مليون يورو
قرض وهبة بقيمة 140 مليون يورو
اختتمت اليوم الجمعة 29 ماي 2020 بمقر الوزارة أشغال الدورة السادسة عشرة للجنة المتابعة والتفكير التونسية الألمانية بإشراف السيد نبيل عمار المدير العام لأوروبا والاتحاد الأوروبي والمتوسط والسيد « اندرياس راينكه » سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وتم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية قرض وهبة بقيمة 140 مليون يورو تمنحها المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار « ك.أف. دابليو » لفائدة القطاع البنكي التونسي. وقعها من الجانب التونسي السيد محمد المهذبي، مدير العلاقات مع دول شمال ووسط أوروبا وروسيا والقوقاز، وعن الجانب الألماني السيد سفين نوينزينغر والسيدة سيمون كريمر، عن مكتب »ك.أف. دابليو » بتونس، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي التونسي وعدد من البنوك ومؤسسات التأجير المالي التونسية المنخرطة في هذا المشروع
وتهدف هذه القروض إلى تشجيع بعث المؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة من خلال تقديم قروض ميسرة لفائدة الراغبين، ولاسيما الشباب، في بعث مؤسساتهم أو توسيع نشاط مؤسساتهمـ في إطار سياسة الدولة لتشجيع المبادرة الخاصة وبعث مواطن الشغل وتقليص نسبة البطالة في صفوف الشباب ولاسيما من حاملي الشهادات العليا
وتم في ختام الأشغال التوقيع على محضر جلسة الدورة السادسة عشرة للجنة المتابعة والتفكير التونسية الألمانية والاتفاق على عقد الدورة القادمة أواخر السنة الحالية
وزارة الشؤون الخارجية التونسية