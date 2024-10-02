إليكم برنامج محاكمات العياشي زمال غدا

بعد لا نقلوه من سجن بلاريجيا بجندوبة..لسجن برج العامري دون إعلام اي طرف من عائلته..التي تكبدت عناء السفر لجندوبة من اجل إيصال قفته وملبسه يوم الاربعاء الفارط وأشعرت حينها بانه..بح..موش موجود لديهم ..ثم اتضح بانه تمت نقلته لتونس..فان الأقدار شاءت ان تتم برمجة محاكمته من جديد غدا حسب البرنامج الآتي
-استئناف جندوبة.صباحا
-ابتدائية سليانة ..صباحا.
-ابتدائية منوبة..صباحا.
اش قولكم في بلد العلو الشاهق…وفي انتظار نقلبو الصفحة..قابلت الرجل بسجنه..وهو يتمتع بمعنويات عالية..ورباطة جأش لم تؤ ثر فيها الاحكام الجائرة التي تهاطلت عليه
الأستاذ عبدالستار المسعودي