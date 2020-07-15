إلياس الفخفاخ يعزل الوزراء الخوانجية بالجملة… ستة (6) في جرّة قلم

على إثر إعفاء السيد أحمد قعلول، والسيد منصف السليتي، والسيد لطفي زيتون، والسيد أنور معروف، والسيد عبد اللطيف المكي، والسيد سليم شورى من مهامهم
قرر رئيس الحكومة تكليف السيد الحبيب الكشو بمهام وزير الصحة بالنيابة، والسيد فاضل كريم بمهام وزير النقل بالنيابة، والسيد غازي الشواشي بخطة وزير التجهيز بالنيابة، والسيدة أسماء السحيري بخطة وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة، والسيد شكري بلحسن بخطة وزير الشؤون المحلية بالنيابة، والسيدة لبنى الجريبي بخطة وزيرة التعليم العالي بالنيابة
تونس في 15 جويلية 2020
بلاغ رئاسة الحكومةا