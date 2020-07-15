إلياس الفخفاخ يستقيل و يحذر كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية

اعتبارا للمصلحة الوطنية ولتجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات واحتراما للعهود والأمانات وتكريسا لضرورة أخلقة الحياة السياسية، وحتى نجنب البلاد صراع المؤسسات، قدم اليوم السيد رئيس الحكومة إلى السيد رئيس الجمهورية استقالته، حتى يفسح له طريقا جديدة للخروج من الأزمة، كما عبر له أنه سيواصل تحمل مسؤولياته كاملة، ويحذر رئيس الحكومة كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية، من كون القانون سيطبق عليه دون أي تسامح ودون استثناء لأي كان
عاشت تونس وعاشت الجمهورية والمجد للشهداء
تونس في 15 جويلية 2020
بلاغ رئاسة الحكومة