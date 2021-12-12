إلى متى التلكؤ في تنفيذ الحل التونسي التونسي ؟

مرة أخرى يتحرّك رؤساء البعثات الدبلوماسية في تونس ويصدرون بيانا مشتركا حول بلادنا بتاريخ 10 ديسمبر 2021 بعد بيان السادس من سبتمبر الماضي وفي البيانين يكيلون لتونس وشعبها جميل العبارات ويؤكّدون دعمهم الشديد لنا في “انتهاج طريق الحوكمة الفعّالة والديمقراطية والشفافية”، ليس ذلك فحسب يؤكّدون أيضا أهمية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من أجل تلبية احتياجات شعبنا ووقوفهم : على أهبة الاستعداد لتشجيع ودعم التنفيذ السريع للخطوات الضرورية لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي بما في ذلك تلك الخطوات التي تُجرى المباحثات بشأنها مع الشركاء الدوليين وذلك بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً وإرساء أسس النمو المستدام والعادل
هذه المشاعر الفياضة و »البريئة »، لم تمنع رؤساء بعثات سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس في البيان الأول من « الحثّ » على سرعة العودة إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمان منتخب بدور بارز وتشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الاقتصادية والصحية الأمر الذي يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المُقترَحة في كنف احترام الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع التونسيين وباحترام سيادة القانون
وبما أن الأزمة ماتزال تراوح مكانها والغموض والتردّد والبطء يميّز أداء رئيس الجمهورية ويثير قلق الداخل والخارج على حد سواء، ويعطي لخصومه الفرصة لالتقاط الأنفاس، جاء التقدّم واضحا في البيان الجديد السفراء بالإقرار بالوضع القائم وهو ما يعني استبعاد فكرة أو فرضية العودة إلى ما قبل 25 جويلية والتسليم بما يفعله ساكن قرطاج لكن مقابل اشتراط : إشراك كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني مع تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديمقراطية بما في ذلك برلمان منتخب
وهنا أيضا يوضح السفراء بكثير من اللباقة الدبلوماسية أنهم لا يعطون صكّا على بياض ويربطون تقدم المسار السياسي بـ »الاستعداد لدعم تونس وشعبها في التصدي للتحديات المقبلة »، أي أن الدعم مشروط وبلادنا تحت إدارة منظومة الحكم القائمة لا تملك خيارات كثيرة
وما كان لسفراء هذه الدول أو غيرها، أن تدلو بدلوها في الشأن التونسي بهذا الشكل الفج والمقايضة المفضوحة والتدخّل السافر في شؤوننا الداخلية – وهو ما لم نتعوّد القيام به على مر العقود عملا باحترام استقلال قرار الدول وسيادتها – لو كنا في وضع أفضل نمسك فيه بمقومات اقتصاد سليم كي لا نقول قويا، وتجربة حكم ديمقراطية أو على الأقل تسير نحو الديمقراطية بثبات لكننا فرطنا في كل هذا وأهدرنا لحظة 14 جانفي 2011 التي كان بالإمكان أن تؤسس لتونس الجديدة تونس الديمقراطية الاجتماعية القوية العادلة
قد يكون من حق رئيس الجمهورية أن يجاهد لتمرير ناعم لمشروعه السياسي متسلحا بمزاج شعبي يسانده حتى الآن رغم كونه لم يصدح بذلك من قبل على الأقل في السباق الرئاسي أثناء الحملة الانتخابية أو عند القسم على احترام الدستور خلال استلام الحكم، لكن البطء والتردد والضبابية ينعكس سلبا على أوضاع البلاد والعباد مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتهان الحلول بالخارج وهو ما يشرّع لهؤلاء السفراء وغيرهم التطاول على سيادتنا وتقديم الدروس وبسط الإملاءات
الغريب أن ما جاء في بيان السفراء هو تقريبا ما يتفق حوله التونسيون ويعبّرون عنه بصيغ متشابهة وأحيانا متطابقة لعلّ أبرزها في الفترة الأخيرة الصيغة التي اقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل تحت مسمّى « الخيار الثالث » الذي يقطع مع ما قبل 25 جويلية ويقطع في نفس الوقت مع حالة الغموض وأحادية الحلول المستقبلية
ويبدو أن رئيس الجمهورية بصدد إذكاء الغموض والقلق في كل محطة يعتقد المرء أنها محطة الوضوح، وبعد خطابه الأخير « الهادئ » الخالي من تلك المفردات العنيفة التي يستعملها ضد خصومه، أربك المشهد صراحة عند استقباله عددا من مدرسي القانون ليقول أمامهم أن المشكل في تونس اليوم هو مشكل دستوري نتيجة دستور 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له ويبشرنا أحد الحضور بعد ذلك بأن لجنة بصدد التشكيل لإعداد دستور جديد في أفق استفتاء قادم
إن مثل هذه المسائل لا يُتخذ فيها القرار بهذا الشكل وحتى لو كان من حق أي كان وضع دستور جديد هو في نهاية المطاف عقد اجتماعي جديد، فذلك لا يتم كما اتفق ودون مشاركة واسعة من القوى الحية في المجتمع وتحديدا القوى المدنية التي لم تكن سببا في الخراب الذي حل بالبلاد
نفس الأمر في علاقة بالموقف من المجلس الأعلى للقضاء وحلّه في الوقت الحاضر وحديث رئيس الجمهورية في عديد المناسبات عن « تطهير البلاد وتطهير القضاء » وطبيعي في هكذا حال أن يعلن المجلس الأعلى للقضاء إبقاء جلسته العامّة بحالة انعقاد وتمسّكه بوضع القضاء كسلطة من سلط الدولة وبضمانات استقلال القضاة الذين يتوجب النأي بهم عن كلّ ضغط مهما كان مصدره وفق البيان الأخير للمجلس الذي قد نتحفّظ على الكثير من أدائه لكن المس به كما أسلفنا وبغيره من مؤسسات وسلط الدولة لا يتم إلا وفق مقاربة تشاركية
إن الحل التونسي التونسي إن جاز القول لأزمتنا ليس غاية صعبة المنال وهو السبيل الوحيد السليم لقطع الطريق أمام التدخل الخارجي ويخطئ من يفكّر في حكم تونس بمفرده دون تقاطع مع المنظمات الاجتماعية ومع القوى السياسية الوطنية التي برهنت على مر التاريخ أنها قدمت تضحيات أكبر وأكثر ممن اضطلع بأعباء الحكم، وهو ما يعطيها بدورها الشرعية والمشروعية في المشاركة في صياغة الحلول للأزمة الراهنة
بقلم: مراد علالة