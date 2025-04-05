إلى الوراء… سِرْ

الكفاءة في ذمة الله
« الوطنية والعطاء والفداء أفضل من الكفاءة »
إلى الوراء…سر
الأستاذ أمين محفوظ
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أشرف رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد أمس الجمعة بقصر قرطاج على إجتماع مجلس الوزراء للتّداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر
من بين أهمّ النّصوص التي تمّ التّداول فيها مشروع أمر يتعلّق بضبط التّنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتّربية والتّعليم، ومشروع أمر يتعلّق بتنظيم اعمال المجالس المحلّية والمجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم وطرق سيرها، إلى جانب مشروع أمر يتعلّق بضبط مقدار المنحة الشّهريّة المخوّلة لأعضاء المجالس المذكورة وشروط إسنادها
وأكّد قيس سعيّد أنّ هذا البناء متّسق مع مسار الثّورة، وأنّ الشّعب التّونسي ماض إلى الأمام لتحقيق كلّ أهدافها ولإحباط مناورات كلّ من يحنّون إلى العودة إلى الوراء
كما تمّ التّعرّض خلال هذا المجلس إلى عديد المواضيع ذات العلاقة بسير عدد من المرافق العموميّة
وشدّد قيس سعيّد على ضرورة الإستباق والإستشراف في كلّ مجال لسدّ جميع المنافذ أمام كلّ من يسعون إلى افتعال الأزمات، مضيفا القول إنّ « من يقصّر في تحمّل مسؤوليّته، فلن يبقى دون مساءلة، وهناك من هو قادر على تعويضه، فالوطنيّة والعطاء والفداء أفضل من كفاءة، هذا إن كانت بالفعل كفاءة، توظّف لخدمة دوائر الفساد ودوائرالخيانة والعمالة، فبالرّوح الوطنيّة الثّابتة وبالعطاء دون حدود تُبنى الأوطان وتُحقّق الآمال والأهداف