إلى المشيشي : حذار من الفخ الذي سقط فيه أسلافك

خلال الحملات الانتخابية الرئاسية والتشريعية للسنة الماضية، سمعنا خطابات رنّانة مليئة بالوعود المبدئيّة الجذابة، منها بالخصوص خطاب راشد الغنوشي الذي أكّد لناخبيه استحالة التعامل مع رموز الفساد ومع حزب « قلب تونس » بالذات، بالنظر إلى شبهات الفساد التي تحوم حول رئيسه نبيل القروي. كما سجّلنا تلك الرسالة الشهيرة التي وجّهها نبيل القروي إلى راشد الغنوشي وحزب « النهضة »، والتي استعمل فيه عبارات لم يجرؤ أحد إلى حد اليوم على استعمالها، مؤكّدا أن هذا الأخير مسؤول بشكل مباشر على العمليات الإرهابية للسنوات الأخيرة وعلى تكوين الجهاز السري وتسفير الشباب التونسي « للجهاد » في سوريا الخ
قد يكون كلاهما كاذبا ومُنافقا ومُتآمرا على الناخبين لجلب أصواتهم. وفي هذه الحالة، ما علينا إلا أن نُبرّئ القروي من تهمة الفساد والغنوشي من تهم الإرهاب، ونُبقي طبعا على نعتهما بالنفاق
أما إذا توسّمنا خيرا في مدى صدقهما في كل ما صرّحا به أثناء الحملات الانتخابية، فإننا نجد أنفسنا أمام فاسد وإرهابي مهيمنيْن على المجلس النيابي
وفي كلتا الحالتين فإنه لا يُمكن لعاقل أن يُنزّه الطرفين قولا وفعلا في آن واحد. إذ من الواضح أن الطرفين لا ينطبق كلامُهما مع أفعالهما. وبالتالي فإنه يُصبح من غير المنطقي تصديقهما والتعويل عليهما في تسيير شؤون الدولة. خاصّة وقد وضعا اليد في اليد وأصبحا ينطقان بنفس الكلام ويتّخذان نفس المواقف
هذه النتيجة البديهيّة يبدو أن رئيس الحكومة لم تخفَ عنه عند تكوينه للحكومة، بدليل أنه لم يُشرّك فيها أحدا من حزبي « النهضة » و »قلب تونس »، بل أنه لم يقم بتشريك أي متحزّب في حكومته، لا حفاظا على استقلاليتها فحسب، بل وأيضا لما يعرفه عن الأحزاب التي فشلت في تسيير الحكومات السابقة. ولقد ايّدناه في ذاك التمشّي
لكن هل سيصمد المشيشي أما العواصف المُتوقّعة وغير المُتوقّعة ؟
من العواصف التي لا ندري إن كان المشيشي قد توقّع حدوثها أم لا، تلك التي أتته من قرطاج حين تمّ نشر شريط مبتور للقاء بينه وبين رئيس الجمهورية بشكل مُهين، والتي واجهها بكثير من الحكمة وبرودة الأعصاب. وبعد يوم واحد من الضربة التي أسقطته أرضا، ظهر رئيس الحكومة واقفا من جديد، مُؤكّدا أن ما حدث له في قرطاج لن يحدث مرّة أخرى. ولزيادة التأكيد على وقوفه، أقال الوزير المُتمرّد الذي لم يفهم خطورة الوضع الصحي بالبلاد، ولم يفهم معنى الانضباط للسياسة الحكومية، ولم يفهم قيمة هيبة الدولة، ولم يفهم أن الخطاب الشعبوي مُضرّ بالصحة، ولم يفهم أن دعم قرطاج ليس كافيا ليُحافظ على منصب في الحكومة
لحد هذه الخطوة، يمكن القول بأن رئيس الحكومة قام بما عليه كي يُحافظ على صورته وماء وجهه، وكي يضمن استقلالية قراره واستمرارية العمل طليق اليدين
إلا أنه وجد نفسه، على ما يبدو، عاريا من كل سند رسمي. فبعد أن كان مُعوّلا على رئيس الجمهورية لدعمه في مجابهة أحزاب المجلس، ها هو يعود إلى تلك الأحزاب بحثا عن الدعم المفقود، وكأنه مُضطرّ لذلك
السؤال المطروح الآن هو هل أن المشيشي مضطرّ فعلا لمدّ يده إلى الأحزاب المُهيمنة على المجلس، رغم كل ما هو معروف عنها من فشل ومن شبهات ؟
قد يرى المشيشي بأنه لا بدّ له من سند، بعد انسحاب الرئيس، ولا بدّ له ممّا اتُّفق على تسميته ب »الحزام السياسي » في البرلمان. لكنه في نظري مُخطئٌ في ذلك مرّتين
فهو مُخطئ في اختيار غطاء « قلب تونس » وحركة « النهضة » وربيبتها « ائتلاف الكرامة »، وذلك لأسباب عديدة أذكر منها أن هذه المجموعة تفقد كل يوم من شعبيتها ومن مصداقيتها، إن لم أقل بأنها في طريقها إلى أن تُصبح منبوذة، كما أنه يجب ألّا يخفى على رئيس الحكومة ما آل إليه وضع رؤساء الحكومة الذين سبقوه والذين منحوا ثقتهم في حركة النهضة وما آل إليه مصير بيضاتهم التي وضعوها في سلّتها. وهو ما يعني أن المشيشي، إذا أصرّ على التحالف مع هذه المجموعة، فقد حكم على حكومته، وبالتالي على البلاد، بفشل جديد لن يقدر الشعب على تحمّل نتائجه هذه المرّة. ومعلوم أن الشعب، إذا نفذ صبره، يُمكن أن يسير بالبلاد نحو المجهول
أما الخطأ الثاني للمشيشي فإنه، في اعتقادي، ليس في حاجة لهذا الحزام السياسي إذا كانت تكلفته باهظة. ذلك أن الجدوى من هذا الحزام تكمن نظريّا في تمرير المبادرات التشريعية التي تعتزم الحكومة عرضها على المجلس والتي يُقال، عبثا، إنها تمرّ بالمحاباة، أي أن المصادقة عليها من قبل المجلس لا تتمّ إلا إذا كانت العلاقة الذاتيّة بين رئيس الحكومة والأحزاب « القويّة » جيّدة. والواقع هو أن عدم المصادقة على المبادرات التشريعية الجيّدة والتي تخدم مصلحة البلاد مردود على الكتل البرلمانية التي أسقطتها والتي، بذلك الإسقاط، تُعطي الدليل على أنها تقف ضد المصلحة العامة ولا تخدم إلا مصالحها الضيّقة، فيفتضح أمرها وتفقد ما بقي لها من مصداقية. وحتّى إذا أسقطت هذه الأحزاب الحكومة بسبب سوء العلاقات « الذاتية » مع رئيسها ففي ذلك شهادة استحسان له، وتكون مُغادرته مُشرّفة أكثر من مغادرة أسلافه
لذلك، فإن على المشيشي عدم تكرار التجارب الفاشلة التي انساق إليها أسلافه، والتعويل على الكفاءات العديدة من ذوي الحنكة والوطنية والنزاهة
منير الشرفي